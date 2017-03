Vergeltungsschlag wegen Drogenklau?

Der Doppelmord im Kleinbasel gibt weiterhin Rätsel auf. (Bild: Keystone/AP Photo/Dominique Soguel)

Zwei Wochen nach der Schiesserei im Café 54 an der Erlangerstrasse im Kleinbasel sind die Gründe für die Tat immer noch nicht restlos geklärt. Wie die Basler Zeitung am Freitag, 24. März 2017, schreibt, handle es sich bei der Schiesserei um einen Vergeltungsschlag aufgrund von Drogen. Die Staatsanwaltschaft kommentiert diese Behauptung nicht.

«Bekannt ist, dass die Opfer der Tat als Touristen in der Schweiz waren.» Das schrieb 20 Minuten wenige Tage nach der Bluttat. Die Opfer seien Touristen und sollen sich schon mehrfach vorübergehend in der Schweiz aufgehalten haben – möglicherweise in Zusammenhang mit Drogengeschäften.

Die Basler Zeitung berichtet am Freitag, 24. März 2017, dass es sich bei der Schiesserei um einen Vergeltungsschlag handle. Die drei Opfer sollen sich gemeinsam eine Wohnung in der Nähe des Cafés 56 geteilt haben, wo sie Kokain und Heroin horteten. Eine anonyme Quelle spricht von einem organisiertem Verbrechen.

Gemäss 20 Minuten haben die drei Albaner offenbar einem anderen Kartell Drogen gestohlen und diese vertickt. Der BaZ-Informant sagte: «Das ging so lange gut, bis alte Kollegen oder Gesandte von ihnen kamen, um mit einem ‹Bum Bum› die Rechnung zu begleichen.» Sie seien ihnen auf die Spur gekommen, weil einer der Getöteten ein Foto auf Facebook postete.

Markus Melzl, ehemaliger Kriminalkommissär und Ex-Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, teilt die Einschätzung, dass es sich beim Doppelmord um ein organisiertes Verbrechen handelt. So steht es zumindest in der BaZ. Melzl: «Bei den Albanern kann man davon ausgehen, dass sie untereinander bestens vernetzt sind und den Mord geplant haben. Das sind andere Dimensionen, die sind mit absoluter Skrupellosigkeit in das Café gegangen und haben die Opfer kaltblütig erschossen.»

Keine Bestätigung der Stawa

Die Aussagen, die in der BaZ stehen, wurden von der Staatsanwaltschaft weder bestätigt, noch dementiert. «Um die sehr aufwändigen und schwierigen Ermittlungen nicht zu gefährden, können wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen geben. Es werden deshalb auch keine Informationen anderer Medien bzw. Dritter zu diesem Fall kommentiert», so Kriminalkommissär Peter Gill gegenüber Telebasel. «Nach wie vor laufen die Ermittlungen der Sonderkommission und es werden verschiedene Spuren verfolgt.»

Am 9. März 2017 wurden im Café 56 an der Erlenstrasse im Kleinbasel zwei Albaner erschossen, ein Dritter wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand ins nichts genaues bekannt.