Basler schwimmen in Genf

Der Final von Yannick Käser über 100m Brust im Video. (Video: Telebasel)

Vom 23. bis 26. März 2017 finden in Genf die Schweizermeisterschaften des Langbahn-Schwimmens statt. Mit dabei sind verschiedene Athleten vom SV Basel und der aus Mumpf stammende Olympiateilnehmer Yannick Käser.

WM-Qualifikation ungewiss

Im Juli finden dieses Jahr die Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest statt. Um sich definitiv für diese zu qualifizieren, hätte Yannick Käser heute eines gebraucht: den Schweizer Meistertitel über 100m Brust. Als Schnellster aus den Vorläufen qualifizierte er sich am Freitagmorgen für den Final.

Doch dort fehlte eine Hundertstelsekunde (!) zum Schweizer Meistertitel und somit zur direkten WM-Qualifikation. Der 24-jährige Käser wurde von Jolann Bovey vom SC Uster Wallisellen um einen Hundertstel geschlagen.

Ob Yannick Käser nun im Juli in Budapest starten wird, ist ungewiss. Die Vorgaben des Verbandes hat er an den Schweizer Meisterschaften nicht erfüllt. Nun sollen der Chef des Leistungssport Schweiz, sowie seine Coaches darüber entscheiden, ob der Mumpfer nach Budapest reist oder an der Universiade in Taipei teilnehmen wird.

Befreundete Nachwuchstalente ohne Medaille

Mit Tolunay Akçay und Thesar Abdullahu standen heute zwei Athleten des SV Basel im Einsatz. Die beiden Freunde traten beide in der Disziplin Delfin über 200m an. Während sich der 18-jährige Tolunay Akçay als Drittschnellster aller Vorläufe für den Final qualifizierte, musste sich der gleichaltrige Thesar Abdullahu in den Vorläufen im Delfin über 200m sowie im Brust über 100m geschlagen geben.

Im Finale gelang Tolunay Akçay ein guter Start und war nach einer Länge (50m) an dritter Stelle. Der Büroassistent-Lehrling konnte das Tempo aber nicht halten und wurde am Ende Fünfter.

Der Final von Tolunay Akçay über 200m Delphin im Video:

Tolunay Akçay und Thesar Abdullahu werden beide am Samstag nochmals schwimmen und versuchen eine Medaille zu gewinnen. Thesar Abdullahu startet über 50m Brust. Tolunay Akçay startet über 1500m Freistil und über 400m Lagen.

Vom SV Basel starteten ebenfalls folgende Athleten heute: Elena Wiedmer (50m Rücken), Jill-Vivian Reich (200m Freistil), Vanessa Rebmann (50m Rücken), Alessio Pietra (200m Freistil), Sofia Magallon (100m Brust), Sylvia Kempter (100m Brust), Elena Hugenschmidt (50m Rücken), Jessica Helbling (100m Brust und 200m Freistil), Kenzy Green (200m Freistil), Kailea Green (2oom Freistil und 200m Delphin) und Nicola Debelic (50m Rücken).

Mehr über Tolunay Akçay und Thesar Abdullahu sehen Sie am Montagabend, 27. März 2017 im Telebasel Sportmagazin ab 19:40 Uhr.