Die noch leeren Räumlichkeiten des Resilienz Zentrums an der Rebgasse 12. (Bild: zVg/Facebook)

Basel Erstes Resilienz Zentrum der Schweiz öffnet in Basel seine Türen

Am 21. März 2017 nimmt in Basel das Resilienz Zentrum Schweiz offiziell seine Arbeit auf und bietet Trainings zur Stärkung der psychischen Widerstandskraft an – eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird.

Im 3. Stock des beliebten Basler Volkshauses an der Rebgasse 12-14 stehen im neuen Resilienz Zentrum Räumlichkeiten für Gruppenanlässe und Einzelcoachings zur Verfügung. Zum Eröffnungsanlass werden denn auch Personen aus Wirtschaft und Wissenschaft erwartet. So wird Prof. Dr. Pasquale Calabrese, Leiter der Arbeitsgruppe Neuropsychologie und Verhaltensneurologie der Fakultät für Psychologie der Universität Basel, die wissenschaftliche Bedeutung von Resilienz erläutern. Resilienz, die innere Widerstandskraft oder das ‹Immunsystem› der Psyche, ist als wesentliche Schlüsselkompetenz im Berufsleben allgemein und vor allem bei Führungskräften anerkannt. Balance halten in Zeiten des Wandels Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von ständiger Effizienzsteigerung, konstantem Wandel und fehlender Stabilität. Um längerfristig als Organisation gut zu überleben und gesund zu bleiben, braucht es Innovation und Kreativität genauso wie deren effektive und effiziente Umsetzung. Auch auf der individuellen Ebene gilt es, die Balance zwischen erfolgreichem Berufsleben und der Gestaltung privater Interessen und Verpflichtungen zu halten. Gerade in Phasen, in denen alles auf den Menschen einprasselt, läuft er nämlich Gefahr, seine Regeneration zu vernachlässigen und auszubrennen. Das Resilienz Zentrum Schweiz bietet Coachings und Trainings an, um resilientes Verhalten im Umgang mit anspruchsvollen Situationen zu fördern.

