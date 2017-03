Jetzt entscheiden die Mitglieder über die FCB-Zukunft

Bernhard Burgener war am 21. Februar 2017 zu Gast im Telebasel Talk.

Ein siebenköpfiges Gremium hat am Donnerstag, 16. März 2017, das Konzept von Bernhard Burgener abgesegnet. Am 7. April stimmen nun die Mitglieder über die Zukunft des FC Basels ab.

Das siebenköpfige Gremium aus Vertretern unterschiedlicher Interessensgruppen habe gestern (16. März 2017) entschieden: Das Konzept ‹Zukunft FC Basel 1893› wird der Mitgliederversammlung am 7. April 2017 um 18:30 Uhr in der St. Jakobshalle vorgelegt, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung des FC Basels.

Damit nimmt Bernhard Burgener eine weitere Hürde auf dem Weg zum FCB-Präsidium. Der potentielle Heusler-Nachfolger habe zusammen mit Marco Streller, Alex Frei und Massimo Ceccarooni dem Gremium das Konzept vorgestellt, heisst es weiter. Sie sollen das bisherige Führungsgremium um Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz ablösen.

Weder der FC Basel noch die involvierten Personen wollen sich bis zum 7. April zur Angelegenheit äussern. Weitere Informationen gibt es laut der Medienmitteilung erst an einer Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung.