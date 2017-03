In Basel lebt es sich sehr gut! (Bild: keystone)

Basel In Basel lebt es sich sehr gut

An der Spitze nichts Neues: Zürich ist weiterhin die Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität weltweit. Am besten lebt es sich in Wien. Basel wurde erstmals bewertet und landete gleich auf Position zehn.

Die österreichische Hauptstadt steht seit acht Jahren ununterbrochen zuoberst auf dem Index, dessen 19. Version das globale Beratungsunternehmen Mercer am Dienstag, 14. März 2017 veröffentlichte. Hinter dem Zweitplatzierten Zürich folgen Auckland, München, Vancouver, Düsseldorf und Frankfurt. Genf ergatterte den achten Platz, Basel, das erstmals bewertet wurde, teilt sich hinter Kopenhagen mit Sydney die Position zehn. Auch die Bundeshauptstadt Bern ist an 14. Stelle auf der Liste zu finden. So schön ist Basel: 1/14 Der Tinguely-Brunnen: Spektakuläre Kunst mitten in der Stadt. (Bild: keystone)

2/14 Das Basler Rathaus mit gold-glänzendem Turm. (Bild: keystone)

3/14 Wie schön: Durch die Freie Strasse flanieren. (Bild: keystone)

4/14 Der Rhein lädt zum Schwimmen ein: Wie hier beim Basler Rheinschwimmen. (Bild: keystone)

5/14 Die Rheinfähre gehört zum Stadtbild wie das Münster und die Mittlere Brücke. (Bild: keystone)

6/14 Ein Besuch im Zolli lohnt sich allemal. (Bild: keystone)

7/14 Und nicht zu vergessen: Die Basler Läckerli. (Bild: keystone)

8/14 Ein Spaziergang durch die Basler Altstadt (im Hintergrund ist die Peterskirche zu sehen): Was gibt es Schöneres? (Bild: keystone)

9/14 Auch kulturell hat Basel einiges zu bieten: Hier das Kunstmuseum (rechts) mit dem Neubau. (Bild: keystone)

10/14 Die Art Basel lockt jedes Jahr unzählige Kunstliebhaber nach Basel. (Bild: keystone)

11/14 Und auch die Basler Fasnacht ist einmalig. (Bild: Telebasel)

12/14 Alle Jahre wieder: Die Herbstmesse ist immer einen Besuch wert. (Bild: keystone)

13/14 Auch die Meisterfeier des FCB ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. (Bild: keystone)

14/14 Und sowieso: Basel ist einfach die schönste Stadt. (Bild: keystone)

























Insgesamt wurden 231 Grossstädte miteinander verglichen. Zur Beurteilung der Lebensqualität wurden für jede Stadt 39 Kriterien aus der Sicht von Mercer-Mitarbeitern herangezogen, die ins Ausland entsandt worden sind. Bewertet wurden etwa Kriminalität, politische Stabilität, Gesundheitssystem, Ausbildung, Entsorgung, ÖV, Erholung oder Klima. Gute Infrastruktur in Singapur Die europäischen Städte würden noch immer eine Lebensqualität bieten, die mit zu den besten auf dem Planeten zählten, heisst es in der Studie. «Sie behalten ihren Ruf als attraktive Destinationen sowohl im Bezug auf die Ansiedlung wirtschaftlicher Tätigkeiten als auch für die Entsendung von ausländischen Mitarbeitenden.» Metropolen wie London, Paris, Tokio und New York schafften es nicht in die Top 30. Sie hatten das Nachsehen gegenüber deutschen, skandinavischen, kanadischen, neuseeländischen und australischen Städten. Singapur – Spitzenreiter bei der Infrastruktur – kam als bestplatzierte asiatische Stadt auf Rang 25, in den USA lebt es sich am besten in San Francisco (29) und in Afrika ist Durban (87) die Metropole mit der höchsten Lebensqualität. Argusaugen internationaler Konzerne Im Keller des Klassements finden sich Damaskus (225), Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (228), Sanaa im Jemen (229) und als Schlusslicht Bagdad (231). Bei multinationalen Unternehmen und Organisationen geniesst die Studie von Mercer grosse Aufmerksamkeit. Diese machen davon unter anderem abhängig, was sie ihren Expats an Gehältern und materiellen Entschädigungen mit auf den Weg geben. (sda afp reu/jw)

1 Kommentar

Auch interessant