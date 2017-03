Sneaker-Fans warten über 19 Stunden vor neuem Titolo-Store

Erster Kunde: Collin Brunner kam extra von Zürich nach Basel. (Video: Telebasel)

In der Steinen öffnete am Samstag, 11. März 2017, ein neues Sneakergeschäft. Über hundert Personen verbrachten die Nacht im Freien, um einen der exklusiven Schuh zu ergattern.

Eigentlich sind wir uns solche Szenen nur von hart gesottenen Apple-Fans gewohnt. Nun zeigten auch Sneaker-Fans in Basel Durchhaltewillen. Bereits am Freitag um 14:30 Uhr standen die ersten Kunden vor dem Laden in Basel an, und blieben bis Samstag in der Früh – über 19 Stunden bei fünf Grad.

Bisher mussten die Fans der exklusiven Sneakers nach Bern und Zürich reisen oder die Schuhe per Online-Shop bestellen. Seit heute morgen um 10:00 Uhr kann Herr und Frau Basler die Ware in der Steinenvorstadt 30 kaufen. Gewisse Modelle ganz exklusiv.

White Mountaineering x Adidas Consortium Nmd R2 PK – Collegiate Navy

RELEASE: Sat, 11th March

Instore First

BASELhttps://t.co/SWB9ttAOI1 pic.twitter.com/EulcZhURAk — Titolo (@titolo_shop) March 10, 2017

«Wir wollen die Szene in Basel grösser machen»

Für Store Manager Luca Simoes kam der Andrang zur Eröffnung nicht überraschend. Denn: «Wir haben einen grossen Namen in der Schweiz.» Dass in Basel eine Sneaker-Szene existiert, beweist die seit drei Jahren stattfindende Sneakermesse «Sole Season». Auch Simoes gefällt die lokale Szene. Mit der Shop-Eröffnung will er sie «fortlaufend weiter hoch pushen».

