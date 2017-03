Der Telebasel News-Beitrag vom 11. März 2017.

Baselland Gelterkinden ist bereit für die grosse Party

Am Samstagabend, 11. März 2017, steigt in Gelterkinden der grosse Cherus. Innert weniger Stunden wurde das Dorfzentrum am Morgen für das grosse Guggen-Fest vorbereitet.

32 Guggenmusiken mit total rund 1000 Musikerinnen und Musikern werden am Abend in Gelterkinden erwartet. Zum fünften Mal findet auf und rund um den Dorfplatz der grosse Cherus statt. Innert weniger Stunden wurden seit dem Vormittag 25 Verpflegungsstände, diverse Festzelte und sechs Bühnen aufgestellt. Die Organisatoren rechnen mit 6000 Besuchern. (Bild: Telebasel) Das grosse Guggenfest zum Ende der Fasnacht startet um 18 Uhr mit einer grossen Parade. Die 32 Formationen ziehen vom Coop via Post über den Eibach hinüber ins historische Dorfzentrum. Dort starten ab 19 Uhr die Konzerte auf den sechs Bühnen auf dem Dorfplatz und in den Seitenstrassen. Nachdem die letzten Auftritte um Mitternacht zu Ende gehen, gässeln die Guggen noch eine Stunde über das Festgelände und spielen verschiedene Platzkonzerte. Festbetrieb ist bis um 03:00 Uhr. Fünfjähriges Jubiläum Die heutige Ausgabe des ‹cherusgaelti.ch› ist bereits die fünfte. Eingeführt wurde der Cherus 2013, nachdem am Cherus in Liestal die Regeln geändert wurden und nicht mehr alle Formationen jährlich auftreten konnten. Seitdem hat sich der Cherus in Gelterkinden immer mehr zu einer festen Grösse im regionalen Fasnachtstreiben etabliert.

