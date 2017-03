Comité geschockt vom schlechten Blaggedde-Verkauf

Der Telebasel News Beitrag vom 8. März 2017.

Wer während der Basler Fasnacht durch die Innenstadt wandert, hat vielleicht bereits bemerkt, dass viele Schaulustige und Besucher keine Blaggedde tragen. Das Comité ist geschockt von den bisherigen Verkaufszahlen. Gehört die Basler Fasnachtsblaggedde nicht mehr zum guten Ton?

Eigentlich wollten wir am Comité-Stand am Marktplatz über das wunderbare Wetter während der dienstäglichen Kinderfasnacht sprechen, als das Gespräch plötzlich eine andere Richtung nahm: Der Blaggedden-Verkauf harzt – und das gehörig. Und wenn man sich achtet, merkt man, dass viele Schaulustige und Besucher der Basler Fasnacht keine Blaggedde tragen.

(Video: Telebasel)

Warum eine Blaggedde?

Joli vom Comité-Stand am Marktplatz ist geschockt. Sie sieht den Grund für die schlechten Verkaufszahlen darin, dass womöglich viele Besucherinnen und Besucher keine Ahnung haben, was es mit der Blaggedde überhaupt auf sich hat. Dass es seit jeher zum guten Ton an der Fasnacht gehört eine Blaggedde zu tragen.

Früher waren auch die Waggis darauf getrimmt, die Blaggeddenlosen aufzuspüren und mittels Räppli zu bestrafen. Auch diese Tradition scheint bei der heutigen Generation an Waggis zu verblassen. Wer, wenn nicht die Waggis, sollen denn den nicht wissenden Bürger auf das Tragen einer Blaggedde hinweisen?