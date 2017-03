So war der Liestaler Fasnachtsumzug 2017

Die Live-Übertragung des Liestaler Fasnachtsumzug 2017. (Video: Telebasel)

Schön war's! Hauptsächlich gutes Wetter, viele Farben, viele Kostüme, lokale Sujets und gute Laune. Der Liestaler Fasnachtsumzug war ein voller Erfolg. Das finden auch Ruedi Schafroth, Präsident des Fasnachtskomitees Liestal und und Co-Kommentator Hanspeter Rudin.

Trotz des leichten Regens am Ende fand Ruedi Schafroth den Umzug «wunderschön». Und die Fasnacht finde ja sowieso bei jedem Wetter statt. Was Schafroth besonders gut gefiel: «Ich finde, es wurde wieder viel farbenprächtiger als in den anderen Jahren», sagt er. «Also dieses Jahr habe ich es super gefunden, auch von den Themen, die wir hatten.»

«Waggis in d’Hose»

Dieses Jahr gab es vor allem lokale Sujets. «Waggis in d’Hose» spielten zum Beispiel die Rotstab-Chlütteri aus und wollen das Eidgenössiche Schwingerfest nach den Diskussionen um den Standort Aesch kurzerhand ins Elsass verlegen. Hanspeter Rudin freut sich über den grossen Lokalbezug: «Sehr schön. Und was grandios ist, ist die Arbeit an den Wägen. Was da geleistet wurde – ich ziehe den Hut», sagt er.

Auf die Frage hin, was sein Highlight sei, sagt Rudin: «Alles. Dass das Wetter gehalten hat. Das Highlight ist die Liestaler Fasnacht an sich, das ist ein Gesamtpaket». Und auch von den Wägen zeigt sich Rudin völlig begeistert: «Da ist wieder ein Wagen – der ist perfekt!» schwärmt er. «Den kannst du in den Garten stellen, dann hast du ein Haus! Das ist unglaublich!»

Nach dem Umzug kommt aber erst das, wofür Liestal wirklich bekannt ist: Der Chienbäse. Dafür ist laut Schafroth alles bereit. Jetzt muss er nur noch «zittern, dass es nicht winden kommt»:

(Der Telebasel News-Beitrag vom 5. März 2017.)