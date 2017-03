Der Telebasel News Beitrag vom 27. Februar 2017.

Baselland Basler Muslim Kommission gegen Gschwind

In einem offenen Brief kündigt die Basler Muslim Kommission an, gegen Sanktionen aus dem sich in Vorbereitung befindenden verschärften Bildungsgesetz zu wehren. Nötigenfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Serhad Karatekin ist Sprecher der Basler Muslim Kommission (BMK), die sich als Dachverband von 21 Moschee-Vereine und Gemeinschaftenn vertritt. Die BMK meldete sich jüngst mit einem offenen Brief an die Baselbieter Bildungsdirektorin zu Wort. Darin distanziert sie sich zwar mehrheitlich davon, den Handschlag zu verweigern. Sie sieht allerdings ihre «Aufklärungsarbeit unter muslimischen Migranten jedoch durch die angestrebten Zwangsmassnahmen konterkariert», wie es im offenen Brief heisst. Deswegen seien die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen als kontraproduktiv anzulehnen. Nötigenfalls werde man sich gegen Sanktionen aus dem allenfalls geänderten Gesetz bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wehren. «Wir wollen nicht drohen. Aber es wird sich zeigen, dass die Gesetzesgrundlage, die jetzt in Vorbereitung ist, zu schwammig ist und juristisch keinen Bestand hat», so Karatekin. Auf Anfrage wollte sich die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind nicht zum offenen Brief der BMK äussern. Es laufe nun die Vermehmlassung lässt die FDP-Magistratin ausrichten. Im Mai oder Juni würde sich anschliessend die vorberatende Kommission über die Vorlage beugen, bevor der gesamte Landrat darüber befindet. Erst dann wolle sich Gschwind wieder äussern.

