Ueli-Kostüm ist Fasnachts-Hit

Der Telebasel News Beitrag vom 12. Februar 2017. (Video: Telebasel)

Die Fasnachtskischte im Kleinbasel kauft und verkauft Kostüme aller Art. Vor der Fasnacht haben sie viel zu tun. Über 400 Kostüme gingen in den letzten Wochen über den Ladentisch. Dieses Jahr steht das Ueli-Kostüm hoch im Kurs. Das war nicht immer so.

In einem Kleinbasler Hinterhof führen ein paar Treppenstufen hinunter in einen Zivilschutzkeller. Dort öffnet sich das Fasnachtsherz. Es präsentiert sich ein Raum voller Larven und Kostüme. In den Keller der Fasnachtskischte kommen Menschen, die vor der Fasnacht noch ein Kostüm oder ein Larve brauchen. Besucher André Illgen aus Reinach wusste genau, was für ein Kostüm er wollte. Nach Hause ging er aber mit einem anderen. «Ich wollte eigentlich ein Ueli-Kostüm, aber in meiner Grösse war nichts mehr da. Ich habe mich nun für die alte Tante entschieden.»

Mit seinem Wunsch nach einem Ueli-Kostüm war Illgen in diesem Jahr nicht allein, bestätigt Fasnachtskischte-Mitgründerin Andrea Armbruster: «Dieses Jahr ist ein ganz extremes Ueli-Jahr. Wir haben lange nicht so viele Ueli-Kostüme bekommen, wie wir verkaufen könnten.» Weshalb in diesem Jahr der Ueli so gefragt ist, weiss sie nicht. «Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Letztes Jahr war es die alte Tante, die sehr gefragt war. Das ist jedes Jahr anders. Mal schauen, was es nächstes Jahr ist.»

Ein Auge für das passende Kostüm

Vor 25 Jahren hat Andrea Armbruster die Fsanachtskischte zusammen mit ihrer Mutter gegründet. Seither verhilft sie jedem zum passenden Kostüm. Mit den Jahren hat sie ein geschultes Auge dafür bekommen, welches Kostüm zu welcher Person passt. «Es kommt oft vor, dass eine Person eine klare Vorstellung davon hat, was für ein Kostüm sie will. Aber ich sehe dann genau, dass die Person zu Beispiel mit einer alten Tante nach Hause gehen wird.» Das habe mit der Statur und den Bewegungsmustern der Personen zu tun.

Während bei den Erwachsenen das Ueli-Kostüm der letzte Schrei ist, haben die Kinder andere Präferenzen. Helena aus Allschwil wusste zum Beispiel genau, was sie wollte, als sie in die Fasnachtskischte kam.«Ich wollte entweder einen Blätzlibajass oder eine alte Tante. Die alte Tante habe ich bekommen, ich bin sehr zufrieden.» Auch Demio aus Basel hatte klare Vorstellungen. «Ich wollte einen Blätzlibajass, weil mir die Formen des Kostüms so gut gefallen.» Kinder und Frauen seien die einfacheren Kunden, betont Armbruster mit einem Schmunzeln. «Männer dagegen studieren lange hin und her, ob sie das anprobierte Kostüm wirklich nehmen sollen.»

800 Kostüme hatte die Fasnachtskischte bei Saisoneröffnung im Oktober. Mittlerweile ist es noch die Hälfte. Wenn der aktuelle Trend aber weiter anhält, dann scheint klar, dass man an der diesjährigen Basler Fasnacht viele Ueli durch die Gassen ziehen sehen wird.