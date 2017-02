Nt-Areal-Wahrzeichen verschwindet

Der Telebasel News Beitrag vom 11. Februar 2017. (Video: Telebasel)

Der Abluftkamin auf dem früheren nt-Areal und heutigen Erlenmatt wird im Sommer definitiv abgerissen. Das Bundesamt für Strassen hat sämtliche Einsprachen abgewiesen.

Eine ganze Generation von Jugendlichen hat der Abluftkamin auf dem nt-Areal in der Freizeit und beim Partymachen begleitet. Das nt-Areal ist mittlerweile Vergangenheit. Und auch der markante Kamin kommt im Sommer definitv weg. «Der Turm gehört dem Bundesamt für Strassen und das hat sämtliche Einsprachen abgewiesen», sagt Daniel Hofer vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement. Das Tiefbauamt habe jetzt eine Baubewilligung zum Abbrechen. Dieser ist für den Sommer vorgesehen. «Es gibt ein kleines Zeitfenster, wenn keine Wartungsarbeiten an der Autobahn stattfinden», so Hofer.

BS zahlt 230’000 Franken

Die Abbruchkosten belaufen sich gemäss Bundesamt für Strassen auf 690’000 Franken. Basel-Stadt übernimmt davon ein Drittel. Der 50 Meter hohe Abluftkamin stammt aus dem Jahre 1997 und kostete damals 3,5 Millionen Franken. In Betrieb war er jedoch nie.

Problem Erdbebensicherung

«Der Turm war ursprünglich zur Entlüftung des Nordtangenten-Tunnels vorgesehen», sagt Hofer, «aber weil sich die Abgaswerte der Autos verbessert haben, wurde er nie gebraucht.» Und weil er nicht erdbebensicher sei, könne der Betonturm nicht einfach stehen bleiben.

Verschwendung von Steuergeldern

Alles in allem kostet der Abluftkamin den Steuerzahler also 4,2 Millionen Franken – für nichts. Ab dem Sommer ist diese Erinnerung an die Verschwendung von Steuergeldern dann endgültig Geschichte. Wer den Kamin trotzdem nicht ganz vergessen möchte, kann ihn sich selber basteln. Der Architekt und Einsprecher Rolf Voelllmin hat dazu einen Bastelbogen gestaltet. Dafür braucht’s keine Millionen, sondern nur ein Stück Papier.

Den Bastelbogen gibt es unten als Download.