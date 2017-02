Unterwegs im 40-Tönner

Der Telebasel Report vom 8. Februar 2017.

Sie stinken, sind gefährlich und verursachen Staus – dieser Ruf jagt Lastwagen hartnäckig hinterher. «Stimmt nicht», sagt Chauffeur Thomas Müller. Gefährlich seien die Schweizer Strassen, erst recht für LKW-Fahrer. Ja, was nun? Telebasel Report macht den Check und nimmt einen Tag auf dem Beifahrersitz Platz.

«Immer mehr werden wir von privaten Automobilisten, die sich wie Polizisten benehmen, ausgebremst, mit Stinkefingern beleidigt und ausgehupt. Und zwar in Situationen, für die wir nicht mal was können.» Mit diesen Worten hat sich Lastwagen-Chauffeur Thomas Müller (43) vor einigen Tagen bei Telebasel gemeldet. Er habe es satt, ständig als Strassen-Rowdy abgestempelt zu werden. «Die Toleranz gegenüber Lastwagenfahrern hat in den letzten Jahren extrem abgenommen», ist sich Müller sicher.

Der Report nimmt Platz auf dem Beifahrersitz

Wer sind denn nun die Rüpel – die Autofahrer oder die Lastwagenfahrer? Telebasel Report wollte es genau wissen und hat sich einen Tag lang neben Thomas Müller gesetzt. 18 Meter – 40 Tonnen. Mit mehreren GoPro-Kameras ausgerüstet wollten wir sehen, ob Thomas Müller Recht hat. Bereits um 5 Uhr morgens hiess es antraben. Unsere Mission: einmal quer durch die Schweiz nach Schwarzenbach, genauer gesagt ins Aldi Warenlager.

Waghalsige Überholmanöver und Hupkonzerte

Man mag es kaum glauben, aber bereits nach sage und schreibe zehn Minuten werden wir das erste Mal angehupt. Höhe Frick musste Müller trotz Plombierung bei 89 Stundenkilometern einen noch langsameren PKW überholen – sehr zum Unmut des gestressten Lenkers hinter ihm.

Nach dem Gubristtunnel wurde es während einer Baustellen-Passage das nächste Mal eng – im wahrsten Sinne des Wortes. Die linke Spur war baustellenbedingt verengt und nur für Fahrzeuge bis zwei Meter Breite zugelassen. «Ums Verreckä muess do überholt si», schimpft Thomas Müller. Als hätte er so nicht schon genug Mühe, seinen Koloss in der Spur zu halten, müsse er sich jetzt auch noch um überholende PKWs kümmern – Platz zum Ausweichen habe er auf einer solchen Passage praktisch keinen.

Ist Thomas Müllers Kritik berechtigt? Soviel vorweg: Das heikle Überholmanöver am Gubrist war noch das harmloseste, was wir erleben mussten.