Perfekt zum Kitchen Stars Rezept alla Peter Hagen passt der Riesling Jubilee Hugel 2008. (Video: Telebasel)

Basel Würzige Aromen mit grünen Nuancen

Der Sternekoch Peter Hagen vom ‹Ammolite - The Lighthouse Restaurant› in Rust (Deutschland) zeigt in Kitchen Stars vom 3. Februar 2017, wie Glasierte Haferwurzeln mit Birnenpüree und Gänseleber Parfait zubereitet wird. Hier finden Sie den passenden Wein dazu.

Intensive Farbe, helles Strohgelb mit zusätzlich einigen grünen Nuancen, schönes lebendiges Strahlen mit satten und öligen Schlieren. Der Wein hat ein lebendiges fein fruchtiges Bukett. In der Nase nach gelben Pfirsichen, Aprikosen und würzig nach Äpfel und Birnen riechend. Er ist bereits entwickelt und ausdrucksvoll, mit einem mineralischen Charakter, welcher typisch ist für die Rebsorte Riesling. Aufgrund seiner Reife präsentiert er sich mineralisch, konzentriert was zum nächsten Schluck anregt. Die Aromen aus der Essenskomposition finden sich in der Weinbegleitung wieder. Die Aromen des Kitchen Stars Rezept glasierte Haferwurzeln mit Birnenpüree, Gänseleber Parfait und gerösteten Haferflocken, finden sich darin wieder. Angenehm trockener Wein mit rassigem Temperament, recht kräftig, komplex mit einer guten Nachhaltigkeit der Aromen. Sehr schöner klassischer Wein, recht typisch für Grand Cru Schoenenbourg in Riquewhir. Seit dem Mittelalter hat Riquewihr den Ruf, die «edelsten Weine des Landes» hervorzubringen.

Die Weinberge der Familie Hugel umfassen mehr als 25 ha, die ausschließlich in Riquewihr gelegen sind – fast die Hälfte davon in der Grand-Cru-Zone.

Verzicht auf Düngemittel, eingeschränkte Erträge, ein Durchschnittsalter der Rebstöcke von 30 Jahren, Ausdünnen des Behanges und Lese per Hand sind die Faktoren für die außergewöhnlich großen Qualitäten.

