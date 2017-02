USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran

Die Strafmassnahmen richten sich gegen dreizehn Personen und zwölf Einrichtungen oder Unternehmen, die am Raketenprogramm des Landes beteiligt sind. Sie ähneln in Ausmass und Zielrichtung den Sanktionen, die auch der frühere US-Präsident Barack Obama wegen des iranischen Raketenprogramms gegen das Land verhängt hatte.

Präsident Donald Trump drohte Teheran am Freitagmorgen mit den Worten: «Der Iran spielt mit dem Feuer – sie wissen nicht zu schätzen, wie ‹nett› Präsident Obama zu ihnen war». Trump fügte hinzu: «Ich nicht!»

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

