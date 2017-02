Ab morgen rollt in der Super League wieder der Ball. Auch der FC Basel ist aus der Winterpause zurück und bereit für die Rückrunde. Clubführung und Trainer schauen voraus.

Der FC Basel geht mit einem Vorsprung von zwölf Punkten in die Rückrunde. Vermeintlich ein beruhigendes Polster, doch Urs Fischer mahnt seine Mannschaft davor, mit einer zu lockeren Einstellung den Weg zum achten Meistertitel in Folge in Angriff zu nehmen. «Es wird noch 18 Mal gefährlich werden für mein Team. Alle Mannschaften wollen Basel schlagen, man sah ja was los war, als es dem einzigen Team in der Hinrunde gelang. »

Auch den Vorsprung sieht er nicht als beruhigend an, denn man könne nur noch verlieren. Nichtsdestotrotz, wenn sie den eigenen Job gut machen werden, sieht er keinen Verfolger.

Genug Spiele, um Talente einbauen zu können

Durch die Absenz im internationalen Wettbewerb gehen lauf Fischer maximal vier Spiele verloren, in denen man die Rotation im Kader hätte vorantreiben können. Wenn sie den Cup-Final erreichen, ergeben sich auch zwei weitere Spiele. Somit hätte man etwa gleich viele wie in der Vorsaison.

In der Rückrunde sollen die Jungen zu ihren Einsatzzeiten kommen. Allen voran Manuel Akanji, der nach seinem Kreuzbandriss Ambitionen auf den Platz in der Innenverteidigung angemeldet haben soll. Der Trainer schwärmt vom 21-Jährigen in den höchsten Tönen. Er habe alles, was ein moderner Innenverteidiger mitbringen sollte. Ausserdem sei er pfeilschnell. Andere Talente könnten hingegen noch vor dem Absprung stehen. Sportchef Georg Heitz erklärt, dass es innerhalb der Liga noch zu Leih-Transfers kommen könnte. Namen wollte er aber keine nennen.

Delgados Zukunft immer noch offen

Ob der Kapitän auch nächstes Jahr für den FCB auflaufen wird ist wahrscheinlich, neben der Trainerfrage, die häufigst gestellte Frage rund um den Klub. Ganz Basel wartet auf die Verlängerung seines Kontrakts, inklusive Sportchef.