«Basel Tattoo schiesst Eigengoal»

Der Abstimmungskampf um den Umbau der Kaserne geht in die heisse Phase. Gestern hat sich Basel Tattoo-Chef Erik Julliard für ein Nein an der Urne stark gemacht. Damit habe er sich selbst geschadet, ist das Pro-Komitee überzeugt.

Philipp Cueni, Präsident des Komitees Pro Kasernenareal, war überrascht, als er die heftigen Aussagen von Basel Tattoo-Gründer Erik Julliard vernommen hat. Dieser hatte kritisiert, dass viele Punkte für einen reibungslosen Ablauf des Basel Tattoos nach dem Umbau der Kaserne noch offen seien. Philipp Cueni ist aber überzeugt, dass sich das Basel Tattoo mit diesem Vorgehen selber schadet.

Gegner haben andere Pläne

«Warum er jetzt plötzlich dagegen ist, ist mir nicht ganz klar. Es könnte auch ein Eigengoal sein. Denn die Gegner der Sanierung haben zum Teil ganz andere Pläne, was die Kaserne angeht. Ein Hotel ist in Diskussion, die Abgabe an private Investoren ist in Diskussion. Aber mit einem privaten Investor zu diskutieren, man wolle bessere Bedingungen, wenn dieser nehmen wir an ein Hotel hat, das er während dem Basel Tattoo schliessen sollte, wird wohl schwierig», sagt Cueni.

Für den Basler FDP-Präsidenten Luca Urgese, der gegen den Umbau ist, ist klar: Auch bei einem Nein könnte ein solch neues Projekt ins Auge gefasst werden. «Wir haben ja als Alternative gesagt, man soll eine private, gemeinnützige Trägerschaft mit ins Boot holen. Jemand Privates, der dann mit jemandem zusammen etwas neues entwickelt. Die Sanierung ist unbestritten, die muss man machen, da soll sich der Kanton auch beteiligen, aber dann soll man mit einem Privaten etwas breit abgestütztes entwickeln.»

Eigengoal spielt keine Rolle

Für den Basel Tattoo-Chef Erik Julliard selbst ist dieses Szenario sekundär. Ihm ging es um etwas anderes bei seinem Gang in die Offensive. «Es spielt keine Rolle, ob es Eigengoal oder ein Schuss ins Knie war. Es ist wichtig, dass wir etwas sagen. Damit man im nachhinein nicht sagen kann, wir hätten nichts gesagt. Mich stört es als Produzent vom Basel Tattoo und auch als Stimmbürger, der übrigens seine Steuern privat wie geschäftlich hier bezahlt, dass der Stimmbürger so an der Nase herum geführt wird.»

Ob sich das Basel Tattoo mit seiner Nein-Parole selber schadet, wird sich zeigen. Bei einem Nein an der Urne würde die ganze Diskussion um die Kaserne wieder zurück auf Feld eins gehen. Und dann scheint alles möglich.

Mehr dazu am 3. Februar 2017 ab 18:30 Uhr in den Telebasel News.