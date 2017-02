(Bild: Googlemaps)

Basel Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 2. Februar 2017 kam es um 07:00 Uhr an der Güterstrasse 92 zu einer Beinahe-Kollision zwi­schen einem Personenwagen und einem Fahrradfahrer. In der Folge tätigte der Fahrradfahrer ein Aus­weichmanöver, kam dabei zu Fall und wurde verletzt.

Der Fahrradfahrer musste sich in ärztliche Be­handlung begeben. Der unbekannte Personenwagenlenker ergriff die Flucht. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 zu melden.

