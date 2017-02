Deutsche verdrängen Einwohner von Weil am Rhein

Der Druck auf Wohnbevölkerung im grenznahen Ausland nimmt zu. Die steigenden Immobilienpreise in der Region machen sich auch ennet der Grenze bemerkbar. Dort versucht Weil am Rhein Gegensteuer zu geben. Ein schwieriges Unterfangen.

Die finanzielle Lage der Einwohner von Weil am Rhein (D) wird zunehmend schwieriger. Auch für die Stadt selber ist die Situation nicht einfach, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz: «Sie ist in der Tat nicht bequem. Wir haben etwa 4500 Einwohner, die in Weil wohnen und in der Schweiz arbeiten, also schweizerische Löhne beziehen. Die haben dann eine besondere Stellung auf dem Markt im Vergleich zu jenen, die nach deutschen Tariflöhnen bezahlt werden.»

Die Situation wird durch gutverdienende Zuzüger zusätzlich verschärft. Oft sind es Deutsche, die in der Schweiz gut bezahlte Jobs gefunden haben. «Meist sind es Deutsche von weiter nördlich von uns, die nicht in die Schweiz ziehen wollen», sagt Dietz. «Sie wollen als Grenzpendler arbeiten, damit beispielsweise die Kinder im deutschen Schulsystem bleiben könne.»

30 Prozent Preiserhöhung

Die gutverdienenden Zuzüge hätten die Preise zusätzlich nach oben gedrückt. Vor zehn Jahren habe der Quadratmeter um die 2500 Euro gekostet, heute koste dieser laut Dietz rund 1000 Euro mehr. Für viele Weiler ist es gar nicht mehr möglich, sich in ihrer Heimatstadt den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.

«Junge Familien tun sich schwer, weil es Mangel an Bauland gibt. Sie würden sich gerne den Traum vom Eigenheim erfüllen, den sich ihre Eltern erfüllen konnten. Deshalb ziehen viele in die umliegenden Gemeinden», so Dietz. Die Stadt versucht mit sozialem Wohnungsbau Gegensteuer zu geben. Aber der Platz ist beschränkt. Weil am Rhein ist nach Mannheim die am zweit-dichtesten bebaute Stadt Baden Würtembergs. Für die Einwohner, die ihr Gehalt in Euro beziehen, bleibt die Situation auch in Zukunft angespannt.

