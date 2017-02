Basler Kritik am Baselbieter öV-Abbau

Der jüngste Bericht der Basler Verkehrs-Kommission UVEK kritisiert die Baselbieter Sparpläne im öffentlichen Verkehr. Allerdings wurde der Bericht zu einem Zeitpunkt geschrieben, als die Baselbieter noch das U-Abo einsparen wollten. Das hat sich geändert.

Die Basellandschaftliche Zeitung hat in einem Artikel am 2. Februar 2017 auf die Textstelle im Bericht der Basler Umwelt-, Verkehrs- und Energie-Kommission aufmerksam gemacht: «Für die UVEK widerspricht es dem Sinn und Zweck eines Tarifverbunds, wenn nur grössere Orte mit dem ÖV gut erschlossen sind. Es ist aus basel-städtischer Sicht deshalb nichtakzeptabel, wenn kleinere Orte im Baselbiet nach 20 Uhr mit dem ÖV nicht mehr erreichbar sind.»

Solche Kritik der Basler Politiker an der Baselbieter Politik ist ungewöhnlich. UVEK-Präsident Michael Wüthrich präzisiert: «Zum Zeitpunkt, als wir den Bericht geschrieben haben, war im Kanton Baselland noch die Vorlage, das U-Abo abzuschaffen. In diesem Zusammenhang haben wir die Abbaupläne des öffentlichen verkehrs im Baselbiet kritisiert.» Inzwischen ist das U-Abo auch im Kanton Baselland finanziell gesichert. Und insofern beschränkt sich die Kritik von Michael Wüthrich heute vor allem auf den Wunsch, dass er als Basler auch nach 20 Uhr wieder mit dem öV vom Baselbiet in die Stadt zurückfahren könne.

Kaum Abbau beim öV im Baselbiet?

Da beschwichtig ihn sein Amts-Kollege Hannes Schweizer, der die Baselbieter Bau- und Planungskommission präsidiert: «Man kommt von überall zurück nach 20 Uhr – ausser von Bretzwil, Lampenberg, Lauwil, oder Ramlinsburg. Dort muss man tatsächlich schauen, wie man den letzten Autobus erwischt. Der Grund ist klar: Wegen der miserablen Auslastung der Buslinien 91/92/93 hat man Einsparungen bis auf 6 Kurs-Paare pro Tag vorgenommen.» Am Wochenende fahren diese drei Buslinien schon dieses Jahr nicht mehr.

Der Kanton Basellandschaft will zwar weiterhin 1,4 Millionen Franken beim öV sparen, aber dies will er vor allem beim Läufelfingerli im Homburgertal tun. Dort soll der Bahnbetrieb durch einen Busbetrieb ersetzt werden. Die landrätliche Kommission berät zur Zeit darüber, in welchem Umfang der Ersatz geschehen soll.