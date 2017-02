Basel Tattoo gegen Kasernenumbau

Zehn Tage vor der Abstimmung über den geplanten Umbau der Kaserne sorgt das Basel Tattoo für Aufregung. Wegen fehlender verbindlicher Zusagen der Behörden würde der Kasernen-Umbau das Basel Tattoo gefährden, sagt Produzent Erik Julliard. Deshalb steigt er nun auf die Barrikaden und lehnt den Umbau ab.

Die Kaserne muss saniert werden, das ist unbestritten. Aber das Basel Tattoo habe sich über zwei Jahre lang um eine konkrete Zusage bemüht. Ohne Erfolg. «Es geht mir nur darum, man soll fair sein und sagen „wir wissen nicht, wie es nachher sein wird“. Und nicht sagen, das Basel Tattoo finde genau gleich statt wie sonst. Bei diesem Umbau wird das garantiert nicht der Fall sein», sagt Julliard.

Die Basler Regierung zeigt sich überrascht über die Medienmitteilung vom Basel Tattoo. Pikant, weil noch gestern haben sich beide Parteien getroffen. Dabei habe sich Regierungspräsident Guy Morin klar auf die Seite vom Basel Tattoo gestellt. «Wir machen alles und wirklich alles, dass das Basel Tattoo nach dem Umbau der Kaserne stattfindet», erklärt Morin.

«So wird es nicht sein. Beispielsweise wird man einem neuen Beizer eventuell sagen müssen „Hör mal, jetzt kommt das Basel Tattoo für einen Monat. Mach den Laden dicht oder rechne mit Einschränkungen.“ Der Beizer kann nicht glücklich darüber sein. Oder der Lone Piper, der im Turm oder in der Lounge spielt. Oder alle Mieter sollen die Fenster während des Basel Tattoo abdunkeln. Ich glaub nicht wirklich, dass das klappen wird.»

Der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein: Guy Morin tritt nächste Woche ab und die Abstimmung über den Umbau ist bereits in zehn Tagen. «Sie haben Recht. Ich fühle mich auch richtig schlecht deswegen. Denn ich hätte viel früher den Mund aufmachen müssen. Ich habe wirklich geglaubt, dass alle mit offenen Karten spielen», so Julliard. – «Ich kann nur daraus schliessen, dass Erik Julliard hoch pokert. Da er sich höhere finanzielle Zugeständnisse erhofft und ein Projekt in Frage stellt, das für das Kleinbasel da ist. Das finde ich schon relativ dreist», entgegnet Morin.

Ein heisser Abstimmungsendspurt ist vorprogrammiert.