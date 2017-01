Holte an der Para-Ski-WM in Tarvisio Silber in der Super-Kombination: Robin Cuche (Archivbild)

International WM-Silber für Robin Cuche

Überraschend gewinnt der 19-jährige Robin Cuche aus dem neuenburgischen Saules an den Para-Ski-Weltmeisterschaften in Tarvisio in der Super Kombination stehend die Silbermedaille.

Nach dem Super G wies Robin Cuche als Vierter 0,56 Sekunden Rückstand aufs Podest auf. «Das wird schwierig. Im Slalom habe ich normalerweise keine Chance», sagte der Neffe von Didier Cuche. ‹Cuche der Jüngere› zeigte aber einen kontrollierten Slalom mit der sechstbesten Zeit. Weil die vor ihm Liegenden schnitzerten, unter ihnen der zweifache Weltmeister und Halbzeit-Leader Markus Salcher aus Österreich, stiess Cuche in den 2. Rang vor. Super G-Weltmeister Christoph Kunz (Reichenbach) wurde in der Kategorie sitzend wie in der Abfahrt erneut Vierter. (sda)

