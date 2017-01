Drei Sattelschlepper für arme Rumänen

Der Telebasel News Beitrag vom 28. Januar 2017 von Matthias Kempf.

Die Rumänienhilfe Nikodemus rund um Gründer Daniel Löffel hat alle Hände voll zu tun. Am Samstag startete die dreitägige Spendenaktion in Sissach. Doch der Verein hat ein Problem. Es wird zu viel gespendet.

In der Nebikerhalle in Sissach stehen drei Sattelschlepper bereit, um beladen zu werden. In einer dreitägigen Sammelaktion sortiert und verpackt die Rumänienhilfe Nikodemus tausende von Kleiderstücken und Alltagsgegenständen, die dann nach Rumänien gefahren werden. Es ist laut Gründer Daniel Löffel die grösste Spendenaktion dieser Art im Baselbiet. Angefangen hat er mit dem Projekt vor 28 Jahren. «Damals sind wir mit drei halbvollen Lieferwagen nach Rumänien gefahren. Wenn man das vergleicht mit den drei vollen Sattelschleppern heute, ist das schon ein riesiger Unterschied», so Löffel.

50 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen in den drei Tagen im Einsatz und sortieren und verpacken die gespendeten Gegenstände. Die Leute bringen aber nicht nur brauchbare Sachen mit, sagt Helferin Ursula Brogli: «Es kommt vor, dass Leute unbrauchbare und dreckige Sachen bringen.» Das komme zum Glück aber nicht so oft vor.

Zukunft ungewiss

Viele bringen ihre Kleider aber ganz bewusst nach Sissach. «Ich wollte die Sachen nicht irgendwem geben», sagt Spenderin Eveline Streiff. «Ich habe extra angefragt, ob ich die Kleider hierher bringen kann. Weil ich finde, das hier ist ein guter Zweck und die machen das richtig, sodass auch die richtigen Leute die Sachen erhalten.»

In Genuss der Spenden kommen ausgewählte Dörfer im Norden Rumäniens. Jedes Ostern fahren Daniel Löffel und sein Team runter, um die Spendenabgabe persönlich zu koordinieren. Das Projekt habe mittlerweile aber eine kritische Grösse erreicht. «Es ist riesig geworden. Es ist jetzt fast zu gross, es ist schwierig das alles noch bewältigen zu können», so Löffel.

Im Moment sei es aber noch machbar. Wie es aber in Zukunft aussieht, weiss Löffel nicht. Er hofft darauf, dass bald Junge kommen, die sein Lebenswerk weiterführen möchten, wenn er in ein paar Jahren kürzer treten wird. «Sonst muss die Rumänienhilfe nach all den Jahren leider sterben.»