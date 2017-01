Der FCB gewinnt das letzte Testspiel vor der Rückrunde

Der Telebasel Sport Beitrag vom 28. Januar 2017.

Beim letzten Testspiel eine Woche vor dem Rückrundenstart zeigt der FC Basel, dass er bereit ist für die zweite Saisonhälfte. Der extra für das Testspiel aus Dänemark eingeflogene Esbjerg fB hatte dem Schweizer Meister nichts entgegen zu setzten und verlor gegen die Basler mit 1 zu 0.

Schon in der 14. Minute fiel das einzige Tor des Spiels, welches durch Mohamed Elyounoussi erzielt wurde. Obwohl der FC Basel in der ersten und zweiten Halbzeit zu zahlreichen weiteren guten Chancen kam und die Dänen offensiv unter Druck setzten, blieb es beim 1:0 Schlussstand.

Fischer über den Gegner Esbjerg fB:

Startaufstellung heute = Startaufstellung gegen Lugano?

Im Gegensatz zum Mittwoch wurden heute kaum Stammkräfte geschont. Einzig Seydou Doumbia und Taulant Xhaka, welche beide am Mittwoch im Einsatz standen, waren nicht anwesend. Im Sturm spielte der am Mittwoch geschonte Andraz Sporar und im zentralen Mittelfeld durfte der Schwede Alexander Fransson fast 90 Minuten durchspielen.

Beim Testspiel gegen den FC Chiasso am Mittwoch standen noch viele junge Spieler auf dem Feld. Gegen Esbjerg zählte der erst 19-jährige Raoul Petretta zum einzigen Nachwuchsspieler, welcher über 90 Minuten auf dem Platz stand und seine Sache als Linksverteidiger sehr gut machte.

Weil Omar Gaber noch immer beim Africa Cup mit Ägypten unterwegs ist, Adama Traoré erst gestern von seinem Einsatz mit der Elfenbeinküste zurückgekommen ist und Blas Riveros sich erst jetzt wieder auf dem Weg zurück in die Schweiz befindet, stehen die Chancen für den jungen Petretta nicht schlecht, nächste Woche gegen Lugano zum Einsatz zu kommen.

Gelungene Vorbereitung

Nach der Weihnachtspause und einem Testspiel gegen den FC Le Mont in Basel flog die Mannschaft von Urs Fischer ins Trainingslager nach Marbella und bestritt dort noch einmal zwei Testspiele. Auch wenn nicht alle Testspiele gewonnen wurden (1:2-Niederlage gegen St. Pauli in Marbella), so ist Trainer Urs Fischer zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. «Die Mannschaft hat hart gearbeitet und in Marbella konnten wir uns unter besten Bedingungen auf die Rückrunde vorbereiten.»

Auch mit den jungen Spielern, welche die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvierten, ist der Cheftrainer zufrieden. Am Mittwoch sowie am heutigen Testspiel gegen Esbjerg war ihm wichtig, allen Spielern Einsatzminuten zu geben, wenn möglich länger als 45 Minuten. «Wenn ein junger Spieler bereit ist, wird er auch eingesetzt.» Bis auf weiteres können die vier jungen Spieler mit der ersten Mannschaft mittrainieren und so auf Einsatzminuten in der Super League hoffen.

Bald gehts wieder los

Nach 5 Testspielen geht es am nächsten Wochenende wieder mit der Super League los. Der FC Basel startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den FC Lugano am Samstagabend. Welche Spieler dann zum Einsatz kommen, wird sich zeigen. Im Verlaufe der nächsten Woche sollte das Kader wieder komplett werden.

Die Spieler vom Africa Cup (Adama Traoré und Geoffroy Serey Die) geniessen sicher noch ein paar Tage Ferien, da diese wegen den Einsätzen in ihren Nationalmannschaften seit Vorrundenschluss keine trainingsfreie Zeit erlebt haben. Wann Omar Gaber wieder zur Mannschaft stossen wird, ist noch nicht klar. Solange die ägyptische Nationalmannschaft im Africa Cup weiterkommt, ist der Aussenverteidiger für den FC Basel nicht einsetzbar.