Schweiz verletzt Folterverbot bei Wegweisung eines Tamilen

Die Richter vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. (Bild: keystone)

Die Schweiz hat mit der Wegweisung eines Tamilen das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt. Zu diesem Urteil kommt der Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Der Mann, der nach der Rückschaffung nach Sri Lanka fast zwei Jahre inhaftiert war, erhält nun eine Genugtuung von 30'000 Euro.

Der Tamile war im August 2013 zusammen mit seiner schwangeren Frau und zwei Kindern in seine Heimat ausgeschafft worden. Zuvor waren sein Asylgesuch, eine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Wegweisung und ein Revisionsgesuch abgelehnt worden.

Die Schweizer Behörden waren der Ansicht, er sei in Sri Lanka nicht gefährdet. Dies obwohl der Mann geltend gemacht hatte, in den 1990er-Jahren bei den Tamil Tigers gekämpft zu haben und deshalb inhaftiert und misshandelt worden zu sein.

Der Mann wurde schon am Flughafen in Colombo verhaftet und verbrachte fast zwei Jahre in einem Polizeigefängnis und in einem Umerziehungslager, wo er wieder misshandelt wurde. Die Frau und Kinder des Inhaftierten hingegen kehrten nach zwei Monaten zurück in die Schweiz und erhielten Asyl.

Asylgesuch unzureichend geprüft

Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) machte der Tamile eine Verletzung von Artikel 3, dem Verbot der Folter, der Europäischen Menschenrechtskonvention geltend – und erhielt Recht. Im am Donnerstag publizierten und einstimmig gefällten Urteil halten die Richterinnen und Richter fest, dass die Schweiz das im Mai 2009 gestellte Asylgesuch des Betroffenen unzureichend geprüft hat.

Die Schweizer Behörden hätten sich der Gefahr für den Weggewiesenen aufgrund der vorhandenen Informationen bewusst sein müssen. Bereits vor dessen Wegweisung hatte das damalige Bundesamt für Migration (BFM) davon Kenntnis, dass kurz zuvor ein anderer zurück geschaffter Tamile inhaftiert und misshandelt worden war.

Die Richter entschieden, dass die Schweiz dem 38-jährigen Tamilen eine Genugtuungszahlung in der Höhe von 30’000 Euro leisten muss.

Schweiz gegen Beschwerde

Die Schweizer Behörden hatten dem Gerichtshof hingegen beantragt, nicht auf dessen Beschwerde einzutreten. Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass dem Tamilen die dafür notwendige Opfereigenschaft fehle.

Man habe sich darum bemüht, ihn und seine Familie zurück in die Schweiz zu holen. Zudem sei er inzwischen als Flüchtling anerkannt worden. Eine Entschädigung hätte der Betroffene im Rahmen einer Staatshaftungsklage geltend machen können, so die Schweiz weiter.

Der EGMR führt diesbezüglich aus, dass sich der Tamile während der einjährigen Frist der Staatshaftungsklage in Sri Lanka im Gefängnis befand. Zudem habe die Schweiz nicht darlegen können, dass eine solche Klage überhaupt Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.

Genugtuung für getanes Unrecht

Der Anwalt des Betroffenen, Marcel Bosonnet, zeigte sich am Donnerstag gegenüber der sda über das Urteil erfreut. Sein Mandant empfinde primär Genugtuung. Das Urteil könne das Erlebte zwar nicht Vergessen machen. Aber immerhin habe das höchste europäische Gericht bestätigt, dass die Schweiz einen Fehler begangen habe und seinem Mandanten zu Unrecht nicht zugehört habe.

Die 30’000 Euro Genugtuung seien ein hilfloser Versuch einer Entschädigung, aber doch ein Zeichen der Gerechtigkeit. Damit anerkenne der Europäische Gerichtshof auch die seelische Verletzung.

Urteil mit Folgen?

Das Urteil dürfte laut Bosonnet Auswirkungen auf Rückweisungen von abgewiesenen Asylsuchenden haben. Das Gericht gehe bei seinem Urteil vom Zeitpunkt der Wegweisung aus, erklärte der Anwalt. Zu diesem Zeitpunkt müsse bei hinreichenden Hinweisen nun künftig nochmals geprüft werden, ob das Folterverbot mit der Wegweisung nicht verletzt werde.

Dies vor allem dann, wenn zwischen Ablehnung des Asylgesuchs und der Wegweisung eine längere Zeitspanne vergehe. “Man muss den Menschen nochmals Gehör schenken und die Situation nochmals prüfen”, sagte Bosonnet.

Im Fall des betroffenen Tamilen dauerte es von der Einreichung des Asylgesuchs bis zum Vollzug der Wegweisung mehr als vier Jahre. Das damalige Bundesamt für Migration (BFM) schrieb nach der Untersuchung des Falles, dass sich in dieser Zeit die Situation in Sri Lanka geändert habe; die Hoffnung auf eine Versöhnung im Land habe sich nicht realisiert und der Druck auf die Diaspora sei gestiegen.

Es ist das vierte Mal, dass die Schweiz vom EGMR wegen der Verletzung des Folterverbots verurteilt worden ist, wie das Bundesamt für Justiz auf Anfrage mitteilte. In zwei weiteren Fällen hat er keine Verletzung festgestellt. Dazu kommen mehrere Beschwerden, die der EGMR für unzulässig erklärt hat.

Wiederholte Lageanalysen

Das EGMR-Urteil habe keinen direkten Einfluss auf die heute für Sri Lanka geltende Asyl- und Wegweisungspraxis, schreibt das heutige Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Stellungnahme vom Donnerstag, 26. Januar 2017. Der Gerichtshof äussere sich nicht zur aktuellen Lage in Sri Lanka.

Das SEM verfolge die Entwicklung der Lage vor Ort weiterhin sehr aufmerksam. Das Amt habe sich zudem in der Zwischenzeit bei der betroffenen Person und bei deren Angehörigen öffentlich und persönlich entschuldigt, heisst es in der Stellungnahme weiter.

Seit den Vorfällen aus dem Jahr 2013 hat das heutige Staatssekretariat für Migration (SEM) seine Lageanalyse zu Sri Lanka zwei Mal überarbeitet und Wegweisungen nach Einzelfallprüfungen wieder aufgenommen. Seit dem Regierungswechsel in Sri Lanka gelten für Medienschaffende, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionspolitiker strengere Voraussetzung, um Asyl zu erhalten.

Grund dafür sind Versprechen zur Verbesserung der Menschenrechtslage, zur Aufarbeitung der Vergangenheit und zur Lösung des ethnischen Konfliktes. Auch geht das SEM seither davon aus, dass der Schutzbedarf für Personen mit Verbindungen zu den ehemaligen Tamil Tigers abnimmt, je länger der Konflikt zurückliegt.

Gleichzeitig anerkennt es, dass bei den Menschenrechten trotz allem weiterhin Defizite bestehen. Die Schweiz unterzeichnete im vergangenen Oktober in Sri Lanka dennoch ein Migrationsabkommen, das unter anderem die Rückübernahme ausreisepflichtiger Personen regelt. Mit einer Migrationspartnerschaft will die Schweiz noch zuwarten.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) fordert denn auch weiterhin eine genaue Prüfung von Asylgesuchen aus Sri Lanka. Die Menschenrechtssituation in Sri Lanka habe sich kaum verbessert. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass sich die Fälle von 2013 wiederholten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag, 26. Januar 2017.

(sda)