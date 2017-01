Der Telebasel Glam Beitrag vom 26. Januar 2017

Basel Giacun Caduff ist für den Oscar Nominiert

Giacun Caduff hat erreicht, wovon alle Filmeproduzenten träumen. Er ist nominiert für einen Oscar in der Kategorie, ‹bester Kurzfilm des Jahres›. Die Tickets für den Flug können also reserviert werden. Hollywood Achtung! Ein Basler ist in Anmarsch mit dem Film: ‹La femme et le TGV›

Giacun Caduff (Produzuent) weiss von seinem Glück noch nichts, als er mit Freund und Arbeitskollege Timo von Gunten (Regisseur) am Filmfestival ‹Max Ophüls Preis› in Saarbrücken den Saal verlässt. Kein Wunder, denn sie hatten auch kein Internet auf dem Handy. Plötzlich klingelte das Telefon. «Gratulation! Ihr seid nominiert für den Oscar!» Giacun Caduff und Timo von Gunten könnten es nicht glauben. Sie fielen sich in die Arme und machten Freudensprünge. Lang ruhen konnte Giacun Caduff aber noch nicht, denn er reist mit seinem Kumpel Timo von Gunten von Filmfestival zu Filmfestival. So auch gestern Abend. Auch in der Schweiz nominiert An den Solothurner Filmtagen durfte Glam die Beiden für ein Interview treffen. Eigentlich wollten wir für die Nominierung gratulieren, doch es kam besser! Denn an diesem Abend wurden natürlich auch die Nominierungen für den Preis: ‹Bester Schweizer Kurzfilm des Jahres› vorgelesen. Auch da wurde Giacun Caduff aufgerufen, wieder mit Timo von Gunten. Der Kurzfilm ‹La femme et le TGV› schlägt voll ein. Es kann also nicht nur ein Ticket nach Los Angeles gebucht werden, sondern auch eines nach Genf. ‹La femme et le TGV› ist ein Film, der auf einer wahren Geschichte ruht. Ein Film der in 30 Minuten alles mit sich bringt. Video: Telebasel/Glam Der Kinostart in Basel wurde am 26. Januar im Kult Kino lanciert. Auf der offiziellen Homepage vom Film ‹La femme et le TGV› erhält man sogar die DVD. Dazu muss man allerdings sein Kinoticket einsenden. Alles weitere und das genaue Vorgehen auf www.tgv-movie.com. Wir von Telebasel-Glam, bleiben auf jeden Fall dran am Kapitel: ‹Giacun Caduff in Hollywood›.

