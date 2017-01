Erste Fahrverbote in Paris seit Einführung von neuer Umweltplakette

Paris leidet immer wieder unter Smog. Grund sind Auto- und Industrieabgase, aber auch das Heizen mit Holz. (Bild: Keystone/AP Photo/Christophe Ena)

Nur eine Woche nach Einführung einer neuen Umweltplakette in Paris sind wegen hoher Smogbelastung Fahrverbote verhängt worden. In der französischen Hauptstadt durften am Montag, 23. Januar 2017 ältere Autos mit einem besonders hohen Schadstoffausstoss nicht fahren.

Die Polizei verteilte zahlreiche Strafzettel an Autofahrer, die sich nicht an die neuen Vorgaben hielten. In vielen Fällen drückten die Beamten aber auch ein Auge zu.

In Paris ist seit einer Woche für alle Motorräder, Autos, Lieferwagen, Lastwagen und Busse eine Feinstaubplakette Pflicht. Die Fahrzeuge werden anhand ihres Schadstoffausstosses in verschiedene Kategorien eingeteilt. Vor 1997 zugelassene Autos dürfen von Montag bis Freitag tagsüber gar nicht mehr in Paris fahren.

Differenzierte Fahrverbote

Die neue Plakette ermöglicht differenzierte Fahrverbote in Phasen mit erhöhten Smogwerten. Bislang wurden bei hoher Feinstaubbelastung Fahrverbote anhand des Kennzeichens verhängt: Autos mit gerader Endziffer im Nummernschild durften am einen Tag nicht fahren, Autos mit ungerader Endziffer am folgenden.

Dieses System wurde aber kritisiert, weil es alle Autos traf und nicht nur besonders umweltschädliche. Nun wurden erste Fahrverbote anhand der Klassifizierung der Umweltplakette verhängt.

Paris leidet immer wieder unter Smog. Grund sind Auto- und Industrieabgase, aber auch das Heizen mit Holz. Im Dezember wurden gleich an mehreren Tagen Fahrverbote verhängt, weil die Luft so schlecht war.

