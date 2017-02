Noch mehr ‹Charivari›

Die Fasnachtsgesellschaft ‹Seibi Basel 1933› ist auch am ‹Charivari› 2017 wieder mit dabei. (Bild: zVg/Patrick Straub)

Das ‹Glaibasler Charivari› 2017 ist sehr angesagt - die Vorfasnachtsveranstaltung ist zwei Wochen vor der Premiere bereits ausverkauft. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde nun eine Zusatzvorstellung angesetzt, gibt die Medienstelle Basel Tattoo bekannt. Die Vorstellung findet am 18. Februar 2017 um 14 Uhr statt.

Ob der Stammverein der ‹Seibi›, die Schnitzelbänke ‹d Gwäägi›, ‹d Schlyffstai›, die Kleinbasler ‹Schotte Clique› oder die ‹Nachtfalter Schränze› aus Pratteln – die Teilnhemer am ‹Glaibasler Charivari› 2017 locken wohl so manchen an die Vorstellungen. Zwei Wochen vor der Premiere des diesjährigen ‹Glaibasler Charivari› sind alle 15 Vorstellungen ausverkauft.

Die grosse Nachfrage nach Tickets habe die Veranstalter dazu bewogen, eine Zusatzvorstellung anzusetzen, teilt die Medienstelle Basel Tattoo mit. Diese findet am Samstag, 18. Februar 2017, um 14:00 Uhr statt. Tickets für die Zusatzvorstellung gibt es nun unter anderem auf charivari.ch, im Basel Tattoo Shop oder bei Ticketcorner zu kaufen. Das ‹Glaibasler Charivari› findet vom 4. bis 18. Februar 2017 im Volkshaus statt.

Charivari ist «ein absoluter Renner»

«Die Resonanz auf das Charivari ist grossartig. Nach den Erfolgen in den letzten Jahren sind die Erwartungen hoch», wird Walter F. Studer, Obmann des Charivari in der Mitteilung zitiert. «Ich freue mich schon jetzt, wenn es am 4. Februar 2017 endlich losgeht», sagt er. Und Erik Julliard, Vize-Obmann und Programmchef freut sich: «Das Charivari ist wieder wie vor Jahrzehnten ein absoluter Renner in der Vorfasnachtszeit. Das ist super für uns und tut sicher auch der Basler Fasnacht gut.»