Unduzo mit ‹Und du so…?!›

Der Beitrag im Telebasel Glam vom 20. Januar 2017.

Die Freiburger A Capella-Band ‹Unduzo› ist zum ersten Mal in Basel aufgetreten. Telebasel Glam besuchte die Band im Tabourettli.

Und Du So…?! Dieser Ohrwurm hat sich bei der Freiburger A Cappella-Band so eingebrannt, dass sie sich kurzum ‹Unduzo› nannten.

Hinter den fünf Gesichtern der Band, stecken fünf grundverschiedene Charaktere. Doch eins haben sie alle gemeinsam: Den unglaublichen Charme. Diesen konnte man vor ein paar Tagen live im Tabourettli in Basel erleben.

Unduzo ist eine A Cappella-Band aus Freiburg (Deutschland) die sich aus Patrick Heil «Tenor», Linda Jesse « Mezzosopran & Alt», Julian Knörzer «Tenor & Beatboxing» Richard Leisegang «Bariton & Bass» und Cornelius Mack « Bariton Bass» zusammensetzt.

Das Besondere an A Cappella Bands ist, dass sie einzig und allein ihre Stimmbänder als Instrument benötigen.

Unduzo entdeckte Basel

Leben davon können sie noch nicht, sei aber ihr Ziel. Nicht nur in Deutschland stand die Band schon auf der Bühne, sondern auch in Frankreich, Luxemburg, Belgien und auch in der Schweiz. Doch eine neue Stecknadel durfte sich Unduzo auf der Schweizerlandkarte setzten, denn in Basel waren sie bisher noch nie.

Linda Jesse ist die einzige Frau in dem Männerchor und das Küken der Band, denn sie war nicht Teil der Gründertruppe. Wer aber gedacht hat, dass die Musicalschauspielerin unter geht oder sich gar durchboxen muss, der täuscht sich! Linda Jesse verleiht Unduzo ein Facelift. Schritte werden eingeübt und auch ganze Choreographien.

Unduzo ist eine junge Blume die am Aufblühen ist. Es bleibt spannend um die Band. Das Jahr 2017 ist noch jung und Unduzo hat noch einiges vor. Doch ihre Ziele verfolgen sie mit viel Elan, so dass sich am Ende nur eine Frage stellt: Und du so…?!