U-Abo, NAF und Volksparteien

Sieg für Links-Grün im Baselbiet: Das U-Abo wird weiterhin subventioniert. Aber wo möchte Baselland denn sonst sparen? Darüber diskutieren der Baselbieter SP-Präsident Adil Koller, SVP-Nationalrat Thomas de Courten und Basler CVP-Präsidentin Andrea Strahm im Telebasel Sonntags-Talk. Weitere Themen sind die Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) und die Volksparteien. Moderation: Catherine Thommen.

Linksgrün jubelt: Die Baselbieter Regierung will die Subventionen für das U-Abo nun doch nicht streichen. Nun wurde die Initiative zurückgezogen. Die im Juli 2015 von der Regierung verabschiedete Sparmassnahme sah Einsparungen von 15,4 Millionen Franken mit dem Verzicht auf die U-Abo-­Subventionen vor. Wenn die Massnahme jetzt zurückgenommen wird, bedeutet dies jedoch nicht, dass das Sparziel reduziert wird. Die Regierung verfolgt den Grundsatz, dass nicht realisierbare Massnahmen durch neue ersetzt werden müssen. Telebasel fragt: Wo? Führt der von der Regierung beschlossene Sparkurs überhaupt zum Erfolg?

Brauchen wir NAF?

Im Windschatten der umstrittenen Abstimmungen über die USR III und Einbürgerungen fährt der nicht so attraktive Titel ‹Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds› (NAF). Dieser kostet aber eine Milliarde Steuerfranken. Und das wollen die Gegner (linksgrün) nicht hinnehmen. Zudem: Wer Strasse säe, ernte Verkehr, sagt der Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli. Die bekannten Argumente? Möglich. Aber die Befürworter (CVP, FDP, SVP, Autoverbände) werfen eine Million Franken in die Kampagnen-Schlacht. Und man kann sich fragen: Was wäre die Alternative?

Setzen sich Volksparteien wirklich für das Volk ein?

Die Elite am WEF entdeckt den «Mittelstand» – ausgelöst durch die Wahl Donald Trumps. Es fallen interessante Voten: «Die Mittelklasse hatte immer mehr den Eindruck, dass die Regierung für alle schaut, nur nicht für sie: für die ärmeren Länder, für die Immigranten, für die Schwachen und die Minderheiten. Auch wenn das legitime Anliegen sind, die Mittelklasse fühlte sich übergangen. «Genau!», möchte mancher rufen – und denkt dabei an die SVP, der 70 Franken AVH-Zuschuss schon zu viel sind, um die für den Normalbürger harten PK-Rentenkürzungen abzufedern. Denkt an die SP, die laut Rudolf Strahm die Migrationsproblematik (Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer ab 50) ausblendet und aber für das «Es»-Geschlecht eintritt. Denkt an die Mitteparteien wie CVP, denen partout nichts einfallen will, um die KK-Prämienerhöhungen zu stoppen – und deren Politiker prominent in Krankenkassen oben drin sitzen. Telebasel fragt: Welche der Volksparteien SVP, CVP und SP setzen sich denn wirklich für das «Volk» ein?

