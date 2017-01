Dr. Oetker schiebt die Tiefkühlprodukte bald für seine Kunden selber in den Ofen. (Bild: facebook.com/cafegugelhupfluzern)

Schweiz Dr. Oetker kocht schon bald für seine Kunden

Der deutsche Backwarenhersteller Dr. Oetker steigt in die Gastronomie ein. Er eröffnet im Frühjahr in der Stadt Luzern sein weltweit erstes Café. Im "Gugelhupf" können Gäste den Köchen und Konditoren bei der Arbeit in der offenen Küche über die Schulter schauen.

Dies gab das Unternehmen Dr. Oetker Schweiz am Freitag, 20. Januar 2017 auf Facebook bekannt. Als Eröffnungstermin wird der 1. März ins Auge gefasst, wie Betriebsleiterin Stéphanie Jordi auf Anfrage sagte. Der Backwarenhersteller baut für das neue Café ein früheres Restaurant in der Luzerner Neustadt an der Waldstätterstrasse 6 um. Die Stadt hatte laut der Betriebsleiterin eben die letzten Baubewilligungen erteilt. Kochen vor den Gästen Das Lokal mit Restaurant, Verkaufstheke und offener Backstube soll bis zu 80 Gäste aufnehmen können. Im Café werden frische Kuchen und Torten aber auch Brote und Pizzas oder Salate verkauft. Daneben ist ein Ladensortiment mit Dr. Oetker-Produkten aus dem Detailhandel geplant. Die Besucher können Köchen und Konditoren beim Zubereiten in der offenen Küche zusehen. Wer mag, soll die Angebote per Rezept zu Hause nachbacken können. Das neue Lokal soll bis zu 15 Angestellte beschäftigen. Die Schweiz mit Vorreiterrolle Die Initiative zum ersten Dr. Oetker-Café stammt nicht vom Mutterhaus des Milliardenkonzerns im deutschen Bielefeld sondern von der Schweizer Niederlassung. Mehrere Mitarbeiter des Schweizer Ablegers würden aus Luzern stammen, sagte die Betriebsleiterin. Ob nach Luzern weitere Standorte hinzukommen, ist noch nicht klar. Es bestünden vorerst keine konkreten Pläne, weitere Lokale zu eröffnen, sagte die Betriebsleiterin. Das seit über 125 Jahren bestehende Unternehmen Dr. Oetker beschäftigt weltweit rund 11’500 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete der Familienbetrieb einen Umsatz von umgerechnet rund 2,5 Milliarden Franken. Bekannt ist es vor allem für Backartikel, Desserts, Tiefkühl-Pizzen und Snacks. (sda)

