Will es nochmals wissen: Bode Miller vor seinem Comeback. (Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

International Bode Miller gibt nicht auf

Im Oktober wird Bode Miller 40 Jahre alt, doch vom Skifahren hat er noch nicht genug. An einer Pressekonferenz in Kitzbühel erklärte der Amerikaner, er wolle in den Weltcup zurückkehren.

Allerdings schob er nach: «Es ist nicht mehr so wie mit 20, als ich sagen konnte: Ja, ich fahre im Weltcup. Aber die Rückkehr bleibt das Ziel.» Seine bisher letzten Weltcuprennen bestritt Miller vor knapp drei Jahren beim Weltcup-Finale auf der Lenzerheide. Danach trat er auch noch an den Weltmeisterschaften in Vail/Beaver Creek von 2015 an, ohne zuvor auch nur ein Rennen gefahren zu haben. Er stürzte jedoch im Super-G und verletzte sich schwer – nach bester Zwischenzeit. Unmittelbar nach dem Crash deutete alles auf ein Karriereende hin, doch Miller stieg bei der weitgehend unbekannten Ski-Firma Bomber ein und bemühte sich zuletzt sogar juristisch um ein Comeback. Er hatte sich nach seinem Sturz mit seinem damaligen Ausrüster Head auf einen Auflösungsvertrag geeinigt und dabei zugestimmt, zwei Jahre lang mit keiner anderen Marke im Weltcup anzutreten. Eine Klage mit dem Ziel, schon in diesem Jahr mit den Ski seiner neuen Firma antreten zu dürfen, hatte ein Gericht in Kalifornien Mitte Dezember abgewiesen. (sda)

