Der Telebasel News Beitrag vom 16. Januar 2017. (Video: Telebasel)

Region Rechtsextremist vor Gericht

Hundekot und Tomatensauce auf dem Autodach oder rohes Schweinefleisch und Müll im Briefkasten – das waren nur einige der Dinge, die eine Familie aus Weil am Rhein ertragen musste (Telebasel berichtete). Der Mann, welcher seine Nachbarn drangsalierte, musste sich am Montag, 16. Januar 2017, vor dem Amtsgericht in Lörrach verantworten.

Er soll Kontakte zur rechtsextremen Szene pflegen, welche die Familie mit teilweise ausländischen Wurzeln, ebenfalls bedroht hat. Am 31. Januar geht der Prozess weiter. Zusätzliche Zeugen und der Auszug einer Überwachungskamera sollen mehr Klarheit ins ganze bringen.

