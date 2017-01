Gratacos hatte gegenüber spanischen Medien gesagt, Messi wäre weniger gut ohne die anderen Spieler. (Bild: Keystone)

International Meinung über Messi kostet Mitarbeiter den Job

Lionel Messi ist in Barcelona so unantastbar wie Franz Beckenbauer in München. Jetzt hat ein Kommentar über den argentinischen Superstar einen Mitarbeiter des Vereins den Job gekostet.

Pere Gratacos wurde als Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen entlassen. Seine Meinung stimme nicht mit der Meinung des Vereins überein, hiess es. Gratacos hatte gegenüber spanischen Medien gesagt, Messi sei einer der wichtigsten Spieler des Teams, aber er wäre weniger gut ohne die Präsenz von Neymar, Suarez, Piqué, Iniesta und anderen. Dass Gratacos noch hinzufügte, Messi sei «natürlich der beste Spieler», konnte ihm die Anstellung nicht retten. (sda)

