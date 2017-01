Donald Trump will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten, gibt er am Mittwoch, 11. Januar 2017 bekannt. (Bild: Keystone)

International Trump will Mauer an Grenze zu Mexiko errichten

Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach seiner Vereidigung unverzüglich mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beginnen, um sein Wahlkampfversprechen umzusetzen.

Wie im Wahlkampf angekündigt, werde er Mexiko die Kosten dafür aufbürden, sagte Trump am Mittwoch vor den Medien in New York. Mit dem Bau der Mauer will Trump Migranten abwehren. Die Zustimmung Mexikos wolle er dabei nicht einholen, sagte Trump. «Ich könnte nun anderthalb Jahre abwarten, bis wir unsere Verhandlungen mit Mexiko abschliessen», sagte er. «Ich will aber nicht warten.» Er fügte hinzu: «Mexiko wird dafür bezahlen – sei es in Form einer Geldleistung oder einer Abgabe.» Bei der geplanten Grenzbefestigung werde es sich «nicht um einen Zaun, sondern um eine Mauer» handeln, sagte Trump. (sda afp)

