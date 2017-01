Schweizerische Nationalbank schreibt rund 24 Milliarden Franken Gewinn

Der Grossteil des Jahresgewinns von insgesamt gut 24 Milliarden Franken geht auf die Fremdwährungspositionen zurück, wie die SNB am Montag, 9. Januar 2017 mitteilte. Allein dort erzielte die Nationalbank einen Erfolg von 19 Milliarden Franken.

Aber auch von einem höheren Goldpreis konnte die SNB profitieren. Aus der Bewertung des Goldbestands ergab sich ein Gewinn von 3,9 Milliarden Franken. Nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 1,9 Milliarden Franken beträgt der Bilanzgewinn gut 21 Milliarden Franken. Dies ermöglicht eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie. Den Rückstellungen für Währungsreserven weist sie rund 4,6 Milliarden Franken zu.

Dass die SNB für das Jahr 2016 einen Gewinn verbuchen kann, zeichnete sich ab. Für die erste Jahreshälfte wies sie einen Erfolg von 21,3 Milliarden Franken aus. Im dritten Quartal konnte sie diesen auf 28,7 Milliarden Franken steigern. Besonders die tiefen Zinsen bescherten der Nationalbank auf den Zinspapieren und -instrumenten hohe Kursgewinne.

Im Jahr 2015 hatte die Nationalbank noch einen Verlust von 23 Milliarden Franken eingefahren. Damals erreichte der Verlust nach dem ersten halben Jahr sogar einen Rekordwert von 50,1 Milliarden Franken, welche die Nationalbank in der zweiten Jahreshälfte teilweise ausmerzen konnte.

Ausschüttung an die öffentliche Hand

Die öffentliche Hand erhält von der Nationalbank zusätzlich zu der ordentlichen Gewinnausschüttung von einer Milliarde Franken rund 500 Millionen Franken. Die Höhe dieser Zusatzausschüttung entspreche der neuen Gewinnausschüttungsvereinbarung, erklärt Andreas Huber-Schlatter, Sekretär der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren (FDK) gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Demnach erhöht sich die Auszahlung an die öffentliche Hand auf 2 Milliarden Franken, sobald die Ausschüttungsreserve 20 Milliarden Franken überschreitet. Dieser Betrag wird gekürzt, wenn die Ausschüttungsreserve nach der Gewinnausschüttung auf einen Wert unter 20 Milliarden Franken sinkt.

Nach der neuen Vereinbarung werden zudem ausgefallene Ausschüttungen in den Folgejahren kompensiert, wenn es die Ausschüttungsreserve zulässt. Bund und Kantone sollen dadurch mehr finanzielle Planungssicherheit erhalten.

Zwar bleiben die 1,5 Milliarden Franken, welche die SNB ausschüttet, unter dem Maximum von 2 Milliarden Franken. Die FDK zeigt sich dennoch erfreut über das Jahresergebnis der SNB. Nicht nur weil die Nationalbank überhaupt eine Zusatzausschüttung an die öffentliche Hand vornehmen wird, sondern auch weil sie die Ausschüttungsreserve wieder auffüllen kann.

Im Jahr 2013 hatte die Nationalbank nämlich erstmals seit 1907 wegen eines hohen Verlustes keine Ausschüttung vorgenommen. Im Jahr 2015 konnte die Nationalbank dank der gut gefüllten Ausschüttungsreserve die ordentliche Ausschüttung von 1 Milliarde Franken dann trotzdem vornehmen.

Nach den Auszahlungen an Bund und Kantone werde die Ausschüttungsreserve 20 Milliarden Franken betragen, schreibt die SNB. Den ausführlichen Jahresbericht und die definitiven Zahlen legt die Nationalbank am 6. März vor, der Geschäftsbericht wird am 23. März publiziert.

(sda)