Neues Jahr, neue Partys!

Nicht mehr faulenzen - dieses Wochenende wird gefeiert! (Symbolbild: Keystone / Jean-Christophe Bott)

Die Fest- und Ruhetage sind vorbei - doch so mancher ist noch in träger Stimmung. Damit ist jetzt Schluss, denn das Wochenende bietet viel Programm. Ob am Jane Fonda Workout, am zweijährigen Jubiläum der Schwarzen Erle oder auf einer Zeitreise durch die Musikgeschichte - es wird viel getanzt. Da darf am Sonntag auch ein wenig geschlemmt werden: Auf einer kulinarischen Tour durch Basel.

Freitagabend: Der Festtagsspeck muss weg!

Guetzli, Raclette, Fondue Chinoise, geschenkt bekommene Pralinés… Das kommt so einigen bekannt vor. Nach den Feiertagen fühlen sich viele vollgestopft – und träge. Das alljährliche Jane Fonda Workout im Hirscheneck ist die Lösung, um aus dieser Stimmung hinauszukommen.

Mit der passenden Garderobe – Stirnband, Leggins, Bodys, etc. – kann man an der Tanz- und Aerobicnacht zu Hits der 80er den ‹Festtagsspeck› und die Trägheit wegtanzen. Work Out Visuals, Deo-Bar mit Eisspray, Fitnessgeräte, etwas weniger sportliche Drinks und eine Sportbowle gibts auch. Die Türen werden um 21 Uhr geöffnet, zu den schweisstreibenden 80er-Dance Hits von DJ Curtis, DJ Flossa und DJane Lycra kann man ab 21:30 Uhr ‹workouten›.

Samstagnachmittag und -abend: 2 Jahre Schwarze Erle

Die Schwarze Erle an der Schwarzwaldallee besteht seit 2015 – nun feiert sie ihr zweijähriges Jubiläum. Am Wochenende gibt es viel Programm, zu dem sich das Jubiläum richtig feiern lässt. Ob Kaffee und Kuchen, T-Shirt-Drucke oder basteln – natürlich auch viel Musik – für jeden ist etwas dabei. Am Samstag kann man von 14 Uhr bis tief in die Nacht feiern, hier das genaue Programm:

Samstagnacht: Back & Forward – Dekaden-Zeitreise

Samstagnacht steht in der Heimat eine Musikzeitreise durch die letzten fünf Dekaden bevor. Zu den Beats von Das Mandat & DJ Doc Brown wird durch die Musikgeschichte getanzt. Gestartet wird um 23 Uhr mit den 70s, danach wird jede Stunde das Jahrzehnt gewechselt, bis man am Schluss bei den aktuellen Hits landet. So gibt es einen guten Mix mit dem Besten aus den Party Labels Disco Club, Apollo 80s, Back 4 Good, The 90s! und Zero’s Heroes an einem Abend. Der Eintritt ist gratis.

Sonntagnachmittag: Lecker Schmecker Tour durch Basel

Das Event für alle Picknick-Begeisterten, Schleckmäuler und Sonntagspaziergänger: Während viereinhalb Stunden durch Basel touren, Essen sammeln und dann schlemmen. Das erwartet die Teilnehmer der Lecker Schmecker Tour. Die Erlebnistour durch das kulinarische Kleinbasel startet um 11 Uhr am Messeplatz mit einem leeren Korb – dieser soll gefüllt werden. Dann geht’s von Ort zu Ort hinter die Kulissen und der Korb kann reichlich mit Essen gefüllt werden. Zum Schluss gibt es ein gemeinsames Picknick im Warmen – endlich dürfen die entdeckten Delikatessen verkostet werden.

Die Tour dauert viereinhalb Stunden und kostet 120 Franken. Dazu gehören ein Drei-Gänge-Picknick, alle Degustationen an den verschiedenen Stationen und verschiedene Workshops. Mehr zum Event gibt es auf der Webiste von Localholic.