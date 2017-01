Neue Musik von Ed Sheeran

So sah Ed Sheerans Ankündigung über seine neuen Songs aus (Bild: Facebook/Ed Sheeran).

Der britische Singer/Songwriter Ed Sheeran meldet sich nach gut einem Jahr Abstinenz von Social Media mit zwei neuen Songs zurück.

Vergangenen Sonntag, 1. Januar 2017, veröffentlichte der britische Singer/Songwriter Ed Sheeran ein 9-sekündiges Video auf seiner Facebook-Seite. Im Video sagt er nichts, er hält lediglich ein Blatt Papier in die Kamera und winkt.

Wichtig ist jedoch, was auf dem Papier steht: «New Music Coming Friday!!». Diese Mitteilung erfreut Fans und Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Das Video sammelt bis heute (6. Januar 2017) über 563’000 Likes, über 154’000 Kommentare und über 17 Millionen Klicks.

Video: Facebook / Ed Sheeran

Am heutigen Freitag, 6. Januar 2017, ist es nun endlich soweit: Die neue Musik des rothaarigen Charmebolzens Ed Sheeran ist da. Wiederum hat er diese via Facebook veröffentlicht – als Entschädigung dafür, dass er lange nichts von sich hören liess, gibt’s sogar gleich zwei Songs, anstatt nur einem:

Video: Facebook / Ed Sheeran

Die neuen Songs

Die beiden neuen Songs stehen auf verschiedenen Portalen wie Spotify, Apple Music oder Deezer zum Stream bereit. Natürlich kann man sie auch bereits via iTunes oder dem Google Play Store kaufen. Alle Möglichkeiten, die Songs zu hören, findest du hier.

‹Castle on The Hill›

Ein temporeicher und energiegeladener Song, wie es von Ed Sheeran eher wenige gibt. Der Song handelt von Freundschaft – und dass diese lang währt. Der sympathische Brite singt von Erinnerungen, zum Beispiel den nächtlichen Ausfahrten, den ersten Zigaretten, dem ersten Alkoholrausch und davon wie er und seine Freunde ‹Tiny Dancer› von Elton John singen. ‹Castle on The Hill› macht gute Laune und lässt einen selbst in Erinnerungen darüber versinken, was man selbst so erlebt hat mit seinen Freunden.

‹Shape of You›

Der zweite Song ist eher angepasst an die aktuellen Chart-Hits. ‹Shape of You› könnte möglicherweise zuerst für einen anderen Künstler geschrieben worden sein, der diesen aber abgelehnt hat. Nichtsdestotrotz hört man für Ed Shheeran typische Elemente, wie die geloopten Gitarrenklänge oder harmonischen, mehrstimmigen Gesang.

Lust auf mehr

Die beiden Songs machen definitiv Lust auf mehr neue Musik des Briten – diese kann man auch erwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese beiden Singles ein neues Album mit dazugehörender Tour folgt, ist gross – und auch die Fans sehnen sich natürlich nach einer neuen Platte des Sängers. Ob und wann diese aber erscheinen wird, ist noch nicht klar.