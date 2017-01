Michelle Obamas tränenreicher Abschied als First Lady

Michelle Obama bei ihrer letzten Rede als First Lady. (Bild: keystone)

Michelle Obama hat sich mit grossen Emotionen und Tränen offiziell aus ihrer Rolle als First Lady der USA verabschiedet. «Eure First Lady zu sein, war die grösste Ehre meines Lebens», sagte sie mit tränenerstickter Stimme. «Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht.»

Die 52-Jährige erneuerte ihren Appell an die Jugend des Landes, eines ihrer Hauptanliegen als First Lady: «Nutzt die Bildungschancen, konzentriert euch, seid entschlossen!», rief sie den jungen Amerikanern am Freitag zu.

Am Abend wollte das Ehepaar Obama mit einer privaten Party im Weissen Haus Abschied feiern. Die Gästeliste blieb vertraulich, es sollten aber zahlreiche Prominente geladen sein.

Michelle Obamas letzte Rede als First Lady:

(Video: Youtube)

Endgültig offiziell: Trump hat Präsidentschaftswahl gewonnen

Es war der letzte Schritt und eigentlich nur eine Formsache: Knapp zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Kongress den Sieg des Republikaners Donald Trump offiziell bestätigt. Aber nicht alles lief reibungslos.

In einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern in Washington gab der Präsident des Senats, Joe Biden, am Freitag bekannt, dass Trump 304 Wahlleute auf sich vereinigen konnte. Für die Demokratin Hillary Clinton stimmten 227 Wahlleute. Zudem gab es sieben Stimmen für andere Kandidaten.

Die von der Verfassung vorgeschriebene Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus ist eine rein formale Prozedur. Es kam kurzzeitig zu Tumulten, als mehrere demokratische Abgeordnete versuchten, gegen die Ergebnisse einzelner Bundesstaaten Widerspruch einzulegen.

Biden gab dem jedoch nicht statt, weil die notwendige Unterschrift eines Senators fehlte. Als Vizepräsident der Regierung ist er zugleich Präsident des Senats.

Der 70-jährige Unternehmer Trump hatte die Präsidentschaftswahl am 8. November überraschend gegen Clinton gewonnen, die zuvor die Favoritin war. Am 19. Dezember votierte dann das Gremium der Wahlleute mit klarer Mehrheit für Trump.

‹The Winner Takes All›

In den USA wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt. Die Wähler bestimmen in ihren Bundesstaaten die insgesamt 538 Wahlleute. Jeder Staat ist in etwa entsprechend seiner Bevölkerungszahl in der Versammlung repräsentiert.

In den meisten Staaten gilt das Mehrheitswahlrecht, nach dem ‹Winner Takes All›-Prinzip. Deshalb gewinnt am Ende der Bewerber, der die meisten Wahlleute auf sich vereint, und nicht zwangsläufig derjenige, der die meisten Stimmen erhält. Bei der Gesamtzahl aller Stimmen lag Trump fast 2,9 Millionen hinter Clinton.

Der Republikaner wird am 20. Januar im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Washington zum 45. Präsidenten der USA vereidigt werden.

(sda dpa)