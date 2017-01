Mehrere Tote nach Schüssen auf Flughafen Fort Lauderdale

Auf dem Flughafen von Fort Lauderdale, Florida kam es zu Schüssen. (Bild: keystone)

Ein bewaffneter Mann hat auf dem internationalen Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida mehrere Menschen getötet. Das teilte der Sheriff des Landkreises Broward am Freitag mit.

Ein Verdächtiger sei in Haft. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden von mindestens vier Toten und neun Verletzten. CNN sprach von fünf Toten.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Der Flughafen – offizieller Name ‹Fort Lauderdale-Hollywood International Airport› – twitterte, es gebe «einen Vorfall im Terminal 2». Der Vorfall habe sich im Bereich der Gepäckausgabe ereignet.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 6, 2017

Ein Augenzeuge sagte NBC: «Er hat wahllos um sich geschossen.» Andere Zeugen beschrieben, wie Reisende rennend flüchteten.

Auf Videos war zu sehen, wie Hunderte Menschen aus dem Flughafengebäude auf das Rollfeld geleitet wurden. Auch Passagiere aus gelandeten Flugzeugen wurden nicht ins Gebäude gelassen, sondern aus den Fluggastbrücken über Treppen ins Freie gebracht.

Per @wsvn the entire airport concourse is being evacuated now. People streaming onto the tarmac. #FLL pic.twitter.com/uhfP5F68H9 — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 6, 2017

Der Flughafen wurde zunächst gesperrt. Später wurde die südliche der beiden Landebahnen wieder für den Flugverkehr freigegeben. Der Flughafen wird jährlich von rund 25 Millionen Passagieren genutzt.

«Alle rennen weg»

Als einer der Ersten hatte der frühere Regierungssprecher von Präsident George W. Bush, Ari Fleischer, über den Kurznachrichtendienst Twitter von der Situation berichtet. Er befand sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Flughafen.

«Es sind Schüsse gefallen. Alle rennen weg», schrieb er:

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

«Alles ist jetzt wieder ruhig, aber die Polizei lässt niemanden aus dem Flughafen raus, zumindest nicht dort, wo ich gerade bin», schrieb Fleischer weiter:

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport – at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

