Beim Bahnhof Liestal soll ein neues Gesundheitszentrum des KSBL entstehen (Bild: Screenshot Google Maps).

Baselland KSBL plant Gesundheitszentrum am Bahnhof Liestal

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) will in einem geplanten Neubau am Bahnhof in Liestal ein Gesundheitszentrum einrichten. Deswegen unterzeichneten das KSBL und die Liegenschaftsbesitzerin SBB eine Absichtserklärung für die Miete von Räumlichkeiten.

Mit dem Gesundheitszentrum am Bahnhof von Liestal wolle das KSBL «in die Nähe der Patientenströme» gehen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag, 6. Januar 2017. Damit solle die gesteigerte Nachfrage nach ambulanten Leistungen abgedeckt werden. Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung werde ein mehrjähriges Entwicklungsprojekt gestartet. In die Planung werde auch die Ärztegesellschaft Baselland mit einbezogen. «Wir wollen kein Konkurrenzangebot schaffen», sagte Spitalmediensprecherin Brigitte Emmenegger auf Anfrage. Das Projekt, das erst in einigen Jahren realisiert werden kann, sei mit den Basler Partnern der geplanten Spitalgruppe abgesprochen, heisst es weiter. Laut Emmenegger plant das KSBL derzeit keine weiteren derartigen Gesundheitszentren im Kanton Baselland. (sda)

