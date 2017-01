Roger Federer besiegt am Hopman Cup den Franzosen Richard Gasquet und bringt die Schweiz damit 1:0 in Führung (Bild: KEYSTONE/EPA/TONY MCDONOUGH).

International Federer lässt Gasquet keine Chance, Bencic verliert

Die Schweiz muss am Hopman Cup in Perth um den Final-Einzug bangen. Nach dem klaren Sieg von Roger Federer gegen Richard Gasquet verliert Belinda Bencic gegen Kristina Mladenovic in drei Sätzen.

Nach knapp zwei Stunden Spielzeit unterlag Belinda Bencic (WTA 43) ihrer besten Freundin, die in der Weltrangliste unmittelbar vor ihr klassiert ist, 4:6, 6:2, 3:6. Damit steht es nach den beiden Einzeln 1:1, nachdem Roger Federer die Schweiz in Führung gebracht hatte. Der 35-jährige Baselbieter trumpfte gegen Richard Gasquet (ATP 18) gross auf und siegte in nur 56 Minuten 6:1, 6:4. Wer in den Final einziehen und dort am Samstag, 7. Januar 2017 auf die USA treffen wird, entscheidet sich im abschliessenden Mixed-Doppel zwischen Bencic/Federer und Mladenovic/Gasquet. Die Entscheidung zwischen Bencic und Mladenovic fiel zu Beginn des dritten Durchgangs, als der Französin das entscheidende Break gelang. Bencic bekundete vor allem mit dem Aufschlag Mladenovics, die 17 Asse servierte und 51 Winner schlug, Mühe. Überzeugender Federer Eine von A bis Z überzeugende Leistung hatte Roger Federer gegen Richard Gasquet geboten. Die Partie war eine Demonstration des Schweizers und der Beleg, dass der 35-Jährige auch nach seiner halbjährigen Absenz aufgrund von Knieproblemen nichts von seiner Klasse eingebüsst hat. Federer schlug hervorragend auf, servierte elf Asse und musste keinen einzigen Breakball abwehren. Mit der Vorhand gelang ihm Winner um Winner, und auch am Netz glänzte der Schweizer, der aufgrund seiner Pause im Ranking auf Rang 16 abgerutscht ist. In den drei Partien gegen Daniel Evans, Alexander Zverev und gegen Gasquet deutete Federer an, dass nach seinem Comeback wieder mit ihm zu rechnen sein wird. «Ich könnte nicht zufriedener sein», sagte der 17-fache Grand-Slam-Sieger im Platzinterview. Er spüre den Ball immer besser und bewege sich von Spiel zu Spiel immer besser. (sda)

