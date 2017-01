Das grosse Kuchenkaufen

Am Dreikönigstag besucht Florian Künzi für Telebasel mehrere Bäckereien und fühlt dort den Käufern von Dreikönigskuchen auf den Zahn.

Bei der Bäckerei Gilgen in Basel und bei der Beschle Bäckerei am Bahnhof hat unser Moderator Florian Künzi die potenziellen Könige abgepasst. Für wen sind die Kuchen, Wer will unbedingt König werden?

Susanne Bumann, Geschäftsführerin der Bäckerei Gilgen hat mit unserem Moderator auch noch über die teils langen Schlangen vor Ihrer Bäckerei gesprochen. Bei der Beschle Bäckerei hingegen wurde Florian über die Unterschiede zwischen dem Schweizer Dreikönigskuchen und der französischen Variante aufgeklärt.