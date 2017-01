Wasserfallen-Schlittelbahn öffnet am Freitag

Juhui, endlich lädt die Schlittelbahn auf der Wasserfallen wieder zu rasanten Abfahrten. (Bild: zVg/Facebook)

Ab kommendem Freitag, 6. Januar 2017, ist die beliebte Schlittelbahn von der Wasserfallen nach Reigoldswil wieder in Betrieb – dank der Schneefälle der letzten Tage.

Nachdem zunächst erheblicher Lieferverzug von Frau Holle zu erdulden war, geht es am Dreikönigstag auf der Wasserfallen mit der Schlittelsaison endlich los.

Die Panorama-Gondelbahn von Reigoldswil auf die Wasserfallen ist wochentags von 10:00 bis 16:30 Uhr in Betrieb, an Wochenenden bereits ab 09:00 Uhr. Zur Eröffnung der Schlittelsaison am 6. Januar fährt die Gondelbahn für Freunde nächtlicher Abfahrten gar bis 23:30 Uhr.

Und die Bergrestaurants sind bereit für tolle Hüttenstimmung. Dass diese gut sein wird, versteht sich bei der schönen Winterkulisse von selbst. Bei diesen Verhältnissen glühen nebst dem Glühwein auch die Wangen der Freunde von Wintersport und Aprés-Schlitteln. Ebenfalls bereit sind natürlich die 4 km lange Schlittelbahn und die Mietschlitten.

Fondueplausch und Schneeschuhtouren

Am Freitagabend, 6. Januar 2017, findet ausserdem ein Fondueplausch mit geführten Schneeschuhtouren statt.

Reservationen nimmt die Wasserfallenbahn via Tel. 061 941 18 20 entgegen.

Bei guten Sichtverhältnissen bietet sich die Schlittelbahn zu nächtlichen Abfahrten an; die Gondelbahn ist an diesem Abend zu normalen Tagespreisen bis 23:30 Uhr in Betrieb. Sämtliche Bergrestaurants bieten Fondue an.

Zu verdanken ist die Schlittelfreude nicht nur Frau Holle, sondern auch Landwirt Hans Schaad. Der Schlittelpistenexperte schafft es immer wieder, aus wenig Schnee eine tolle Schlittelbahn herzurichten.

Mehr Infos gibt es hier.