«Warum treten Sie zurück, Frau Hollinger?»

Es ist der Paukenschlag der Woche. Kollektiv tritt die Spitze von Basels machtvollster Partei zurück: SP-Präsidentin Brigitte Hollinger und das Vizepräsidium mit Michela Seggiani und Mustafa Atici. Vor vier Jahren hat das Trio das Amt übernommen. Im April 2017 sollen die Ämter neu besetzt werden. Warum? Im Telebasel Talk vom 5. Januar 2017 nimmt Brigitte Hollinger ab 18:40 Uhr Stellung.

Man kann es auch so sehen: Wie wollte Brigitte Hollinger die Erfolge ihres vierjährigen Präsidiums denn noch toppen? Für eine Sensation sorgten die Sozialdemokraten bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr: Um vier Prozentpunkte auf fast 32 Prozentpunkte sprang der Wähleranteil. Dabei hätten nicht alle darauf gewettet, dass die SP den Stand würde halten können.

Gleiches Bild bei den Kantonalwahlen im Oktober 2016: Die wählerstärkste Partei holte einen weiteren Sitz im Parlament, wo die Partei nun 34 der 100 Sitze hält. Die SP-Regierungsräte Eva Herzog und Christoph Brutschin schwangen mit ihren Zahlen obenaus. Herzog übertraf sogar ihr Top-Resultat von 2012.

Auch wenn der stark angegriffene Baudirektor Hans-Peter Wessels eine Ehrenrunde einlegen musste: seine Wiederwahl war nie ernsthaft gefährdet.

Und sieht man die Erfolge von politisch-ideeller Seite an, so zeigte sich die SP unter Brigitte Hollinger nicht als Gigantin, die das linke Feld abfrisst. Im Gegenteil: Auch dank ihr konnten die Grünen und die BastA! enorme Erfolge verbuchen: Sibel Arslan (BastA!) verdrängte 2015 die CVP BS aus dem Nationalrat. Elisabeth Ackermann sicherte im 2016 den grünen Regierungssitz schon im ersten Wahlgang. Und Heidi Mück erzielte bei den Regierungswahlen ein Spitzenresultat für die Linkspartei BastA!.

Geradezu erstaunlich muten diese Erfolge auch deshalb an, weil die SP enorm viel Kritik auf sich zog und weiterhin zieht. Sie wird – so tönt es aus bürgerlichem Mund – für ein beamtisch-lethargisches VPOD- und Verwaltungsbasel verantwortlich gemacht, wo private Initiativen angeblich ersticken, der Autoverkehr ausgebremst werde. Wo alles wünschbare Soziale und Kulturelle stets in Luxus-Ausführung realisiert werde.

Als Auswuchs einer abgehobenen, dekadenten Ideen-Partei interpretierten viele den Vorstoss, der – mitten im Wahlsommer! – einen Hundepark zur Belebung des Marktplatzes forderte. Jedenfalls äusserte sich die Juso in diesem Sinne. Intern flogen die Fetzen.

Man muss auch sagen, dass Brigitte Hollinger das Präsidium in Zeiten schwieriger Konflikte abgibt. Die Star-Regierungsrätin Eva Herzog kämpft national an vorderster Front für die Unternehmenssteuerreform III, während die Partei – auch in Basel-Stadt – grossmehrheitlich für das Referendum dagegen kämpft.

Es ist anhand des Streites um die USR III absehbar: Auch die Basler Partei wird in das Seilziehen zwischen den programmatischen Fundis und den pragmatischen Realos, das die schweizweit in die Schlagzeilen bringt, noch stärker verwickelt werden.

Zu einem hässlichen Krach kam es vor Weihnachten zwischen Nationalrätin Silvia Schenker und der Parteispitze. Die national profilierte und erfolgreiche Schenker, die sich dem Vernehmen nach auf Bitte der Partei hatte aufstellen lassen und im Oktober 2015 gewählt worden war, wollte dem Präsidium im Dezember 2016 nicht Folge leisten und zurücktreten, um dem Nachrückenden Mustafa Atici Platz zu machen. Hollingers und Aticis diesbezügliche Medienauftritte wirkten für viele hart, unfair und von eiskaltem Machtkalkül getrieben.

