(Bild: zVg/Kaserne Basel)

Basel ‹Rentrer au Volcan› in der Kaserne Basel

«Eine Abfolge von ‹tableux vivants› mit Totentänzen, verzerrten Choreografien und PostTinguely-Maschinen.» So beschrieb die Zeitung Le Matin das Werk des Schweizer Künstlers Augustin Rebetez. Am 6. und 7. Januar 2017 ist das Spektakel ‹Rentrer au Volcan› in der Kaserne in Basel zu sehen.

«Rentrer au Volcan» führt das Publikum ins Erdinnere, direkt an einen zeitlosen, wundersamen Ort, wo alles jederzeit explodieren kann. In der ersten Bühnenarbeit des Fotografen und Plastikers Augustin Rebetez wuchern und wummern die Bilder und Objekte über die Bühne. Entstanden ist eine krude, bildreiche Musikperformance aus klappernden Klavieren und schnurrenden Türen. Kein Wunder, wird die Musikperformance in Kooperation mit der Ausstellung ‹Musikmaschinen/Maschinenmusik› des Museums Tinguely gezeigt. Augustin Rebetez Augustin Rebetez wurde 1986 geboren und wuchs in einer kreativen Familie im jurassischen

Mervelier auf. Seine Schwester ist die angesehene Performerin Eugénie Rebetez, sein Vater

der gestandene Schriftsteller und Publizist Pascal Rebetez. Seit 2009 stellt Augustin Rebetez seine Kunst regelmässig aus und findet sowohl in der schweizerischen als auch in der internationalen Kunstszene grosse Beachtung. Er ist Preisträger mehrerer Auszeichnungen und hat mittlerweile seinen festen Platz in der Kunstwelt eingenommen. Seine Arbeiten werden international u.a. in Berlin, Beirut und Mexico City gezeigt. Was, wann wo: ‹Rentrer au Volcan› 6. und 7. Januar 2017, 20: 30 Uhr Reithalle der Kaserne Basel

Klybeckstrasse 1b

4057 Basel Vorverkauf starticket.ch oder Reservation unter Tel. 061 666 60 00 Im Anschluss an die Vorstellung vom Freitag, 6. Januar 2017, findet ein Publikumsgespräch statt.

Auch interessant