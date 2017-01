Brad Pitt in ‹Allied›. (Screenshot: Telebasel)

Basel Reihe 8: Wiedersehen mit Brad Pitt

In der aktuellen Folge des Kinomagazins Reihe 8 gibt es in ‹Allied› ein Wiedersehen mit Brad Pitt. In ‹Juste la fin du monde› versucht der todkranke Louis seiner Familie beizubringen, dass er bald sterben wird und Kate Beckinsale ist in ‹Love & Friendship› auf der Suche nach einem Ehemann für sich und einen für ihre Tochter.

‹Juste la fin du monde› Der kranke Schriftsteller Louis (Gaspard Ulliel) kehrt nach zwölf Jahren in seine Heimatstadt zurück. Er befürchtet, nicht mehr lange zu leben und will seine Familie davon in Kenntnis setzen. Das gestaltet sich aber schwieriger als erwartet, denn die aufgeheizten Gefühle seiner Verwandten halten ihn immer wieder von seinem Vorhaben ab. Seine Rückkehr reisst alte Wunden auf und so flammen längst vergangene Fehden erneut auf. Es scheint mit fortschreitender Stunde immer aussichtsloser, seiner Familie beizubringen, dass er bald sterben wird. (Video: Youtube/ Kinocheck) ‹Allied› Der Kanadier Max Vatan (Brad Pitt) ist 1942 als Geheimdienstoffizier in Casablanca eingesetzt. Dort lernt er die französische Résistance-Kämpferin Marianne Beausejour (Marion Cotillard) kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Beide haben die gleiche Mission: den deutschen Botschafter zu töten. Als sie wieder zurück in London sind, erfährt Max, dass Marianne eine Doppelagentin ist. Als sich dieser Verdacht erhärtet, muss er die Frau töten, die er liebt. (Video: Youtube/ Kinocheck) ‹Love & Friendship› Die bildschöne und zielstrebige Lady Susan Vernin (Kate Beckinsale) und ihre Tochter sind obdachlos. So quartieren sie sich bei Susans Schwägerin Catherine Vernon (Emma Greenwell) und ihrem wohlhabenden Ehemann ein. Susan sucht nach einem Ehemann, aber nicht nur für sich: Denn ihre heiratsfähige Tochter will sie ebenfalls unter die Haube bringen. Catherines Bruder Reginald (Xavier Samuel) hat ein Auge auf das Wohl des Mädchens geworfen. Doch langsam findet auch Susan Gefallen an Reginald… (Video: Youtube/ Moviepilot)

