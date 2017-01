Der Tunesier wird verdächtigt, von Amris Plänen für den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt gewusst zu haben. Die Anhaltspunkte reichten aber «derzeit nicht für einen dringenden Tatverdacht aus», hatte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, gesagt. (Bild: Keystone)

International Kontaktmann Amris nach Berliner Anschlag als ‹Gefährder› eingestuft

Der am Dienstag festgenommene mutmassliche Kontaktmann des Berlin-Attentäters Anis Amri ist Medieninformationen zufolge nach dem Anschlag als islamistischer ‹Gefährder› eingestuft worden. Der 26-jährige Tunesier hatte am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Amri in einem Restaurant in Berlin zu Abend gegessen und wird der radikal-salafistischen Szene zugeordnet.

Das berichten die ‹Süddeutsche Zeitung›, und die Sender WDR und NDR. Am Mittwoch erging Haftbefehl gegen den Mann – allerdings wegen des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen. Der Tunesier wird verdächtigt, von Amris Plänen für den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gewusst zu haben, bei dem zwölf Menschen starben. Die Anhaltspunkte reichten aber «derzeit nicht für einen dringenden Tatverdacht aus», hatte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch gesagt. Nach Informationen des Senders rbb in Berlin war der 26-Jährige im November 2015 schon einmal in Berlin festgenommen worden. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte der rbb-Abendschau, gegen den Tunesier sei wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden. Er habe damals gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Verdacht gestanden, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben. Dafür habe man jedoch keine Beweise gefunden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, WDR und NDR soll es sich bei dem Mann um einen alten Bekannten von Amri handeln. Er sei den Behörden ebenso wie Amri früh als radikaler Salafist aufgefallen und von Fahndern observiert worden. Monatelang im Visier der Polizei Auch gegen den späteren Attentäter hatte die Berliner Strafverfolgungsbehörde 2016 ermittelt und das Verfahren dann eingestellt. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte Amri mindestens 14 Alias-Personalien genutzt. Er habe sich immer wieder mit neuen Namen in verschiedenen Städten registrieren lassen, sagte der Landeskriminaldirektor von Nordrhein-Westfalen, Dieter Schürmann, dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf: «Er verhielt sich konspirativ und nutzte verschiedene Personalien.» Im Februar 2016 sei der im Sommer 2015 in Deutschland eingetroffene Amri erstmals als ‹Gefährder› eingestuft worden. Ab März 2016 sei er dann in Berlin als ‹Gefährder› eingestuft worden. Der Tunesier hatte in den Monaten vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche untertauchen können. Bei dem Attentat mit einem gekaperten Lastwagen waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Amri wurde am 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. Thema in nationaler Terrorismusabwehr Der Fall Anis Amri wurde nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger insgesamt sieben Mal im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern in Berlin behandelt worden. Diese Zahl nannte Jäger am Donnerstag vor dem Innenausschuss des Düsseldorfer Landtages. Trotz einer «durchgehenden und engmaschigen Beobachtung» des als ‹Gefährder› eingestuften Tunesiers habe es keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag Amris gegeben. Nun sei es notwendig, mögliche Schwachstellen im Fall Amri zu identifizieren «und dann schnell zu beseitigen», unterstrich der nordrhein-westfälische Innenminister. «Wir müssen und wir werden aus diesem schrecklichen Ereignis die notwendigen Lehren ziehen.» «Gefährder heisst nicht Straftäter» Jäger zeigte sich zugleich überzeugt, dass die Behörden beim Umgang mit dem abgelehnten Asylbewerber Amri «an die Grenze des Rechtsstaats» gegangen seien. «Gefährder heisst nicht Straftäter, wir können in einem Rechtsstaat ‹Gefährder› nicht einfach vorsorglich wegsperren». Unabdingbar für eine Inhaftierung seien vielmehr «Tatsachen, die einen Richter überzeugen». Gleichwohl biete der Fall Amri Anlass für Überlegungen, wie mit rechtsstaatlichen Mitteln mehr Sicherheit erreicht werden könne, betonte der Düsseldorfer Innenminister. Beispielsweise müsse darüber geredet werden, «ob auf der Grundlage unserer Verfassung ‹Gefährder› ohne Bleibeperspektive künftig leichter inhaftiert werden sollten». (sda dpa reu afp)

