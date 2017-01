Konsumentenpreise im Dezember in Basel stabil

Konstate beim Index der Konsumentenpreise von Basel (Bild: KEYSTONE/Martin Ruetschi).

Das Preisniveau ist in Basel im Dezember stabil geblieben: Der Basler Index der Konsumentenpreise blieb gegenüber dem November 2016 unverändert bei 100,2 Punkten. Gegenüber Dezember 2015 stiegen die Preise indes um 0,2 Prozent.

Am stärksten indexwirksam war in diesem Dezember der Teuerungsverlauf im Verkehr, wie das Statistische Amt Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Hier nahm die Teuerung gegenüber dem November aufgrund der Tariferhöhungen im öffentlichen Verkehr um 1,1 Prozent zu. Preisaufschläge gab es zudem bei Flugtickets.

Im Gegensatz dazu sanken die Preise im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 1 Prozent. Es war das vierte Mal in der zweiten Jahreshälfte, dass der Basler Index gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben ist. Für das ganze Jahr 2016 beträgt die mittlere Jahresteuerung -0,2 Prozent.

Landesweit betrug die durchschnittliche Jahresteuerung im vergangenen Jahr -0,4 Prozent. Der Landesindex erreichte im Dezember den Stand von 100,0 Punkten, was einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb er unverändert.

(sda)