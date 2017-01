Die Schweiz begeistert am Hopman Cup

Federer und Bencic haben am Hopman Cup nicht nur wegen ihres Sieges Freude am Turnier (Bild: KEYSTONE/EPA/TONY MCDONOUGH).

Das Nationen-Tennisturnier in Perth, der Hopman Cup, ist zurzeit in vollem Gange. Die Schweizer Teilnehmer begeistern bei diesem Turnier jedoch nicht nur mit ihrem Tennisspiel, sondern auch mit anderen Aktionen.

Spass ist beim Sport das wichtigste – aber gilt das auch noch für Profisportler? Wahrscheinlich nicht bei allen, aber auf jeden Fall bei den Tennisspielern. Dies zeigt sich momentan beim Nationenturnier, dem Hopman Cup in Perth.

Vor und auch während der Spiele sorgen die Profis für so manchen Lacher und auch berührende Momente beim Publikum – es herrscht durchgehend gute Stimmung, wie verschiedene Szenen zeigen – viele davon mit Schweizer Beteiligung,

Federer und Zverev, die Bongo-Profis

in einigen Sportarten gibt es während der Pausen eine sogenannte ‹Kisscam›. Diese filmt das Publikum und hält bei zwei Leuten an, welche sich dann küssen sollen. Beim Hopman Cup ist es jedoch eine ‹Bongocam› – wen die Kamera erfasst, der soll auf virtuellen Bongos trommeln. Erwischt hat die Kamera auch Roger Federer und Alexander Zverev:

Video: Facebook / Hopman Cup

Das weinende Münzwurf-Kind

Wenn man seinen Star trifft, kann man ganz schön emotional werden. So war es auch beim Kind welches den Münzwurf im Mixed-Duell zwischen Federer/Bencic und Zverev/Petković durchführte.

Das Mädchen begann zu weinen als sie ihr grosses Idol Roger Federer traf. Alexander Zverev sagte ihr zwar noch: «Du brauchst nicht zu weinen, er ist ein ganz lieber Kerl», doch es half nichts. Dem Mädchen ist es wohl auch zu verdanken, dass die Schweiz den Münzwurf gewonnen hat:

Video: Facebook / Hopman Cup

Bellinda Bencic verunsichert Alexander Zverev

Ein Tennismatch wird normalerweise mit sportlicher Leistung gewonnen – es kann aber durchaus auch mal ein Punkt mit den Waffen einer Frau gewonnen werden. Es klingt zwar nicht ganz fair, aber wenn man es wie Alexander Zverev mit Humor nehmen kann, ist es gar nicht so schlimm:

Video: Facebook / Hopman Cup

Alle dieses Szenen ereigneten sich beim gestrigen Duell zwischen der Schweiz und Deutschland. Federer und Bencic treten am Freitag, 6. Januar 2017, gegen die Franzosen an – ob das Verhältnis in diesem Duell auch so locker sein wird, wird sich noch zeigen. Man darf gespannt sein.